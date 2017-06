El Melilla veu «inaccessible» el nou cànon per ser a l'ACB

El Club Melilla Baloncesto, un dels dos equips, juntament amb el Palència, que van ascendir esportivament la temporada 2015-16 de la LEB Or a l'ACB, va advertir ahir que la quantitat que exigeix la lliga per ascendir és encara «inaccessible». La setmana passada, l'assemblea dels clubs va eliminar el cànon d'accés i el fons d'ascensos i descensos, valorat en uns 5,7 milions d'euros, per implantar un anomenat valor de participació de 2,3 milions d'euros i l'exigència d'un pressupost mínim d'una quantitat semblant per cada equip de la competició.

Segons el president del club nord-africà, Jaime Auday, aquesta «encara és una quantitat inaccessible». En el decurs d'una roda de premsa, va recalcar que «hi ha d'haver una solució amb aquesta barrera», ja que si al Melilla no tenen la possibilitat «econòmica d'ascendir», ell «abaixaria els braços» en la seva voluntat de seguir dirigint el club.

Auday ja va declarar a començament de mes que «no val la pena seguir» si els equips de la LEB Or com el Melilla no poden pujar a la màxima categoria del bàsquet estatal. Tot i la reducció del 60% de les condicions establertes per l'ACB, la realitat és que el Melilla encara no hi arriba.



Sis equips implicats

La realitat és que, una setmana després de la imposició de la nova quantitat de part de l'ACB, es manté la mateixa incògnita per saber si els equips que tenen dret a pujar, el Melilla i el Palència, de la temporada passada, i el Gipuzkoa i el Burgos, d'aquesta, podran complir els requisits per poder-ho fer. A l'espera es troben els dos equips que han descendit per criteris esportius, l'ICL Manresa i el Betis Energía Plus, que volen ser repescats.