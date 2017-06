Mendes nega haver aconsellat futbolistes en matèria fiscal

El representant de futbolistes Jorge Mendes, que va declarar ahir al Jutjat d'Instrucció número 1 de Pozuelo d'Alarcón (Madrid) com investigat sobre el presumpte frau fiscal del davanter colombià Radamel Falcao, va dir a la jutge que «mai» no ha assessorat en matèria fiscal els seus jugadors.

«Mendes ha manifestat que mai no ha assessorat en matèria fiscal els jugadors, que en tots els casos designen els seus propis assessors sense cap vinculació amb ell», indica l'agent a través d'un comunicat enviat per la seva empresa, Gestifute, després de la declaració del matí.

Segons el text de l'empresa de representació, l'agent portuguès va declarar durant 45 minuts, en els quals va explicar que es dedica «exclusivament» a «representar futbolistes en les seves negociacions amb els clubs per a la determinació de les condicions salarials dels seus contractes».

«Ni ell (Mendes) ni els seus col·laboradors han intervingut mai en la constitució de les estructures societàries dels jugadors als quals representa, ni tampoc en l'assessorament fiscal dels mateixos», afegeix el text difós.

L'empresa Gestifute va explicar que l'agent portuguès també va aclarir davant el jutjat que és accionista però no administrador de l'empresa Polaris, una societat radicada a Irlanda que ha estat vinculada amb estructures societàries d'alguns dels representats per Mendes investigats per la Fiscalia. Segons Gestifute, aquesta societat es dedica «exclusivament a buscar anunciants per als clients, però no a gestionar els seus drets d'imatge».

El jutjat investiga una querella de la Fiscalia contra el colombià Radamel Falcao, actual jugador del Mònaco francès i exdavanter de l'Atlètic de Madrid, en què denuncia el suposat frau de 5,66 milions d'euros el 2012 i 2013, quan formava era al club madrileny.

Jorge Mendes, propietari de l'empresa de representació Gestifute, treballa també amb altres jugadors investigats per assumptes fiscals com els portuguesos Cristiano Ronaldo, Fabio Coentrao o Ricardo Carvalho, el tècnic José Mourinho o l'argentí Ángel Di María, tots ex del Reial Madrid.