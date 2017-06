Neus Parcerisas recull el bronze al Mundial de 35 a 39 anys a Vallnord

La manresana Neus Parcerisas va aconseguir una meritòria tercera posició en la categoria de 35 a 39 anys del Campionats del Món màsters disputats al circuit de cross country de Vallnord Bike Park la Massana.

Parcerisas va aconsgeuir el bronze amb un temps de 1h 19' 34, i es va classificar darrere de l'espanyola Eva Garrido (plata amb 1h 19' 34'') i de la italiana Chiara Selva (or amb 1h 18' 41''). La prova es va disputar en un traçat molt exigent tant físicament com tècnicament de 4,5 km, amb constants desnivells i viratges, situat a 2.000 metres d'alçada a l'estació d'esquí de Pal. Aquests dies s'han disputat fins a vuit curses amb més de 200 participants a Vallnord, la darrera, dilluns a l'estació Vallnord-Andor-ra, ja que aquest indret va ser seu per cinquena vegada de la Copa del Món UCI de bicicleta de muntanya.