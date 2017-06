Rosell apareix en un informe de la FIFA sobre corrupció

L'expresident del Barça Sandro Rosell «té un paper rellevant a l'Informe García», la investigació duta a terme per l'exfiscal nord-americà Michael J. García sobre la concessió dels mundials de futbol del 2018 i del 2022, a Rússia i Qatar, respectivament. Així ho assegurava el diari alemany Bild, que revelava ahir que havia tingut accés a l'Informe García, fet públic per la FIFA hores després.

Segons aquest informe, Rosell va assessorar Qatar entre el 2008 i el 2009, abans de ser president del Barça. Cobrava 2.000 euros al dia per fer tasques de consultor i d'assessor. Per exemple, hi havia fer un estudi per saber si la candidatura del país rebria molts vots favorables. També se li demanava que ajudés a presentar el projecte «a autoritats superiors» i que preparés arguments per defensar que el mundial es fes a l'estiu, amb altes temperatures, o a l'hivern.



El patrocini del Barça

L'informe també fa referència a l'acord de patrocini entre el Barça i Qatar Sports Investment, que va donar com a resultat la publicitat de Qatar Foundatoin, primer, i de Qatar Airways, després. En aquest cas, no hi ha relació amb la concessió del mundial 2022 a Qatar.

Això sí, l'informe considera a Sandro Rosell «una figura central» en la comercialització dels drets d'imatge de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF). I, de fet, l'expresident del Barça va ingressar a la presó el 25 de maig passat, acusat de quedar-se i blanquejar després a Andorra 6,5 milions d'euros de la venda dels drets audiovisuals de la selecció brasilera de futbol.



Irregularitats al Brasil

Entre els fets que destacava el Bild de l'informe també hi ha un episodi en què tres executius amb dret a vot van volar en un avió privat de la federació de futbol qatariana a una festa a Rio de Janeiro amb totes les despeses pagades abans de la votació en la qual Qatar va ser elegida per organitzar el mundial de 2022.

Poc després de la votació, un antic membre de l'executiu felicitava per correu electrònic als funcionaris qatarians per la concessió del campionat i els agraïa una transferència «de diversos centenars de milers d'euros», sense aclarir el seu destí.

L'informe recull també com dos milions de dòlars d'origen desconegut van arribar al compte d'estalvi de la filla de deu anys d'un funcionari de la FIFA, o com la més estreta col·laboradora del llavors president de l'organisme, Joseph Blatter, va fer campanya obertament a Qatar perquè es concedís un contracte a la constructora del seu marit.

L'informe que recull aquests fets va ser redactat per l'exfiscal nord-americà Michael J. García, que va presidir la cambra d'instrucció de la Comissió d'Ètica de la FIFA i va investigar la concessió dels mundials del 2018 i el 2022, a Rússia i a Qatar.

L'òrgan de decisió de la Comissió d'Ètica de la FIFA va concloure que no hi havia hagut irregularitats en els processos de les candidatures al 2018 i el 2022 i va deixar en mans de l'òrgan d'instrucció la possibilitat d'iniciar procediments individuals. I Michael J. García va dimitir el desembre del 2014 després que es rebutgés el seu recurs contra el tancament de la investigació.