La Salle torna als seus inicis amb l'organització de la Nit de l'Esportista de Manresa

L´Associació Esportiva La Salle va tenir la idea, fa 47 anys, d´organitzar la primera edició de la Nit de l´Esportista. Durant mols anys, aquesta entitat ha tirat endavant aquesta festa de l´esport manresà, fins que el 1995 es va decidir que la resta d´entitats, una per any, encapçalessin la preparació, conjuntament amb l´Ajuntament de Manresa, de la Nit de l´Esportista.

Enguany, però, i coincidint amb el 75è aniversari de l´Associació Esportiva La Salle, l´organització de la gala ha tornat a les seves mans. La 47a edició de la Nit de l´Esportista té lloc avui, dimecres 28 de juny, al teatre Kursaal, escenari els darrers anys d´aquesta celebració. Es farà entrega de trofeus als millors esportistes, també per edats, entitats, equips, entrenadors, àrbitres, special olympics, paralímpics, escolars, als campions, patrocinadors i premis especials de reconegut prestigi. L´acte serà presentat per l´actor Quim Masferrer, conductor del programa de TV3 El Foraster, a partir de 2/4 de 9 del vespre. El pregoner d´aquesta Nit de l´Esportista serà l´històric lasal·lià Ton Perarnau.



75 anys de vida de La Salle



L´Associació Esportiva La Salle està a punt d´acabar la celebració del seu 75è aniversari, molts anys d´història d´un dels referents del bàsquet manresà.

Durant el curs 1941-42, un grup d´antics alumnes del col·legi Nostra Senyora de Montserrat van formar dos equips de bàsquet amb els noms de La Salle i Montserrat, per participar en el primer campionat infantil local. Arran d´aquest fet neix la Unión Deportiva La Salle, el nom inicial de l´entitat, dedicada bàsicament a l´esport del bàsquet i promotora del minibàsquet a la ciutat de Manresa la temporada 1963-64.

La pista de joc era al carrer dels Esquilets, on hi havia el col·legi de La Salle, abans de l´actual ubicació.

Pel que fa a la trajectòria esportiva de La Salle, destaca la participació de l´equip sènior a la Segona Divisió estatal durant tres temporades i el subcampionat d´Espanya de Tercera Divisió, aconseguit la temporada 1970-71. Ja més endavant s´ha de parlar del retorn de la formació sènior a Primera Catalana en la campanya 1998-99 després de molts anys a Segona Catalana. El curs 2013-14, La Salle aconsegueix pujar a Copa Catalunya, possiblement el sostre actual per a un equip totalment amateur.

També els equips base han tingut participacions lluïdes en competicions estatals com ara el subcampionat estatal infantil l´any 1976 amb el tècnic Franc Canellas i amb Jordi Freixanet com a un dels jugadors més destacats. Aquesta mateixa formació va quedar campiona provincial escolar. Tampoc no es pot oblidar el gran nombre de jugadors que han sortit dels equips inferiors lasal·lians i que han jugat en equips capdavanters.

Actualment, l´Associació Esportiva La Salle disposa de 25 equips entre masculins i femenins, amb uns 250 jugadors. A més a més, l´escola de bàsquet comprèn uns 40 jugadors i jugadores, d´edats compreses entre els 5 anys (P-5) i els 8 (2n de primària). L´entitat té uns 250 socis i fa unes setmanes va haver-hi canvi de junta directiva. Marc Puig, després d´un mandat de cinc anys com a president, va ser rellevat per Nacho Vergara. El nou mandatari va exposar, el dia de la seva presentació, que els seus objectius han de ser, sobretot, la potenciació de l´escola i el conjunt del bàsquet de formació. Econòmicament, La Salle té uns números sanejats.

La propera temporada, i coincidint encara amb el 75è aniversari, el sènior de La Salle jugarà a Primera Catalana després de consolidar-se en aquesta categoria; ho farà amb molts jugadors nous i un equip tècnic també nou, això sí, amb molta il·lusió.