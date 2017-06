El sallentí David Batanero firma una obra d'art a Suècia

El futbolista sallentí David Batanero va marcar ahir un autèntic golàs des de llarga distància en un partit amistós que va disputar el seu equip, el GIF Sundsvall, davant l'Östersunds FK. El conjunt de la primera divisió sueca, entrenat pel gironellenc Ferran Sibila, va vèncer per un clar 4-0.

David Batanero encara no ha pogut disputar cap partit oficial amb l'equip suec per culpa d'una llarga lesió. Tot i així, sembla demostrat amb aquest sensacional gol que la recuperació va per bon camí. «Va poder jugar 80 minuts i a part del gol, va fer una primera part molt bona. Esperem que segueixi treballant per tenir el nivell que va mostrar ahir», explica Ferran Sibila en declaracions a Regió7.

S'espera que jugador de Sallent pugui fer el seu debut oficial a la Allsvenskan a partir del dia 15 de juliol. El berguedà Sibila exposa què esperen d'ell a l'equip: «som un equip molt jove, la majoria de jugadors estan entre els 18 i els 22 anys. Esperem que el David aporti un punt de maduresa i de saber estar. Ell és un jugador que llegeix molt bé el joc, sap en quina posició ha d´estar en cada moment. Aportarà molta qualitat en organitzar el joc i en ficar passes entre línies. Ens ajudarà en atac, però també en defensa, ja que és un jugador que s´esforça moltíssim, escolta i fa el treball que l´equip necessita».

El jove tècnic gironellenc Ferran Sibila.

Actualment, la primera sueca es troba en una parada estiuenca que els equips aprofiten per jugar amistosos i afinar la preparació de cara al segon tram de competició. Ferran Sibila, segon entrenador del GIF Sundsvall, valora positivament l'inici de campanya: «estem bastant satisfets amb el principi de temporada, però tenim un regust amarg. Som un equip petit, amb l'objectiu de salvar-nos. Però evidentment volem estar el més amunt possible. Actualment estem fora de les places de descens i això és positiu».

El GIF Sundsvall va tenir una bona arrencada de lliga que s´ha vist truncada en els últims partits. El conjunt blau ocupa la 13a plaça de la primera divisió sueca amb 11 punts. Dues victòries, cinc empats i quatre derrotes. «El regust amarg són les tres últimes derrotes. No hem jugat tant malament per perdre. Això ens fa pensar que hauriem de tenir més punts, però estem treballant molt bé en els entrenament i en els dos últims amistosos. Per tant esperem que l'aturada ens hagi anat bé per trencar aquest mala dinàmica. Aquest dissabte torna la lliga amb un rival del nostre nivell i mirarem de guanyar per continuar fora de les places de descens», acaba Ferran Sibila.