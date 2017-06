Sintonia amb el Bàsquet Manresa

? Pel que fa a la vinculació amb el Bàsquet Manresa, el tercer any d'entesa entre els dos clubs podia fer-se realitat gràcies a la «bona predisposició entre les dues parts». El salt dels jugadors vinculats cap al primer equip del club del Bages, com Guillem Jou, Jordan Sakho o Deng Mayot podria repetir-se per tercera temporada consecutiva. El president martorellenc creu que podran confirmar la reedició de la vinculació durant l'estiu. Pel que fa a la plantilla que competirà a LEB Plata, Adrià Alonso hi està treballant des de fa setmanes. El màxim dirigent del CB Martorell ha recordat que «d'entrada hem volgut mantenir el bloc del curs passat, tot i que sóm conscients que cal incorporar noves cares». Cristian Oliva (CB Castelldefels) i Rubén Morales (CB Esparreguera) són les primeres baixes.