Benedito: 'Bartomeu dimitirà abans que el forcem a dimitir'

L'empresari Agustí Benedito ha assegurat avui que el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, dimitirà abans que el forci a dimitir amb el procés de moció de censura que intenta portar a terme.

Segons Benedito, Bartomeu era "perfectament conscient i partícip" de les activitats il·lícites de l'expresident Sandro Rosell, recollides en l'anomenat "Informe García" presentat per la FIFA, que investiga les concessions de les seus per als Mundials.

"Dimitirà per dignitat i per barcelonisme. Si no ho fa, seguirem endavant amb la moció i seran els socis qui decideixin", ha assegurat Benedito, en una roda de premsa.

L'empresari ha afegit que els acords del Barcelona amb Qatar van de la mà "dels interessos econòmics del 'trident' format per Rosell, Bartomeu i Xavier Faus -exvicepresident econòmic del Barça-".

Agustí Benedito ha anunciat que el seu intent de moció de censura contra l'actual junta directiva del Barcelona ha arribat als 7.225 suports i ha afirmat que espera arribar als 10.000 "per al 10 de juliol", ja que una data posterior implicaria que la recollida de firmes es realitzaria durant la primera quinzena d'agost, període de vacances de molts socis.

Encara que ha subratllat que li agradaria arribar a la xifra "com més aviat millor", Benedito té el "convenciment absolut" que el procés tirarà endavant: "Puc assegurar que el Barça tindrà una moció aquest estiu".

Respecte a la polèmica amb el portaveu de la junta blaugrana, Josep Vives, que el va acusar de tenir un deute de 9.862 euros amb el club des del 2015, l'empresari ha explicat que ha rebut la factura, encara que ha indicat que té "algunes incorreccions".

"Estic mirant encara la factura perquè necessito aclarir alguns conceptes, que semblen estar barrejats. Quan tingui la certesa absoluta que és veritable no tardaré ni 24 hores a pagar-la", ha matisat.

Això no obstant, Benedito ha assegurat que ja ha presentat una demanda contra Vives "per intromissió al dret a l'honor" en no haver rectificat les seves declaracions en els tres dies que li va donar de termini, ja que considera que el portaveu va mentir en dir que havia rebut la factura amb anterioritat.