Bravo guia Xile cap a la final de la Copa Confederacions

Xile és el primer finalista de la Copa Confederacions després de guanyar davant Portugal, en un partit que va acabar amb empat a zero i, per tant, es va haver de decidir en la tanda de penals. En aquesta, només hi va haver un protagonista: el porter xilè Claudio Bravo, que va aturar les tres penes màximes, llançades per Quaresma, Moutinho i Nani. Per la seva banda, els xilens Vidal, Aránguiz i Alexis Sánchez no van fallar i també van dur el seu equip cap al partit pel títol, on s'enfrontarà al vencedor del matx entre Alemanya i Mèxic, que es posarà en marxa a les 20 hores a Sotxi.