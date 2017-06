Cakarun jugarà a Eslovènia, i ningú de l'ICL al tempteig

Els jugadors estrangers que acaben contracte amb l'ICL Manresa van buscant equip de cara a la propera temporada, davant de la dilació del procés que ha de decidir en quina categoria juguen els bagencs la temporada vinent. Ahir es va saber que el pivot croat Marjan Cakarun, la continuïtat del qual interessava al Congost, jugarà a Eslovènia, en concret, al Primoska, segons va informar el portal Eurobasket.com. Segons les mateixes fonts, el jugador s'hi ha compromès per a les properes tres temporades.

Cakarun ha estat un dels homes més destacats de l'equip d'Ibon Navarro la temporada passada, amb mitjanes de 7,4 punts per partit i 4,3 rebots, amb un rendiment superior del que es preveia a l'inici. El balcànic, un jugador d'una alçada curta (2 metres) per jugar de cinc, ha hagut d'assumir el rol de titular durant molts partits, primer pel baix rendiment i la marxa d'Andric, i després per la lesió de Xavi Rey.



Sense capacitat de retenció

Els problemes que està causant a l'ICL Manresa la decisió de l'ACB de congelar fins al dia 15 de juliol la decisió sobre si hi ha ascensos o no va quedar clar ahir en situacions com la llista de jugadors subjectes a tempteig que va fer pública l'ACB. Cap d'ells no és dels manresans, ni tampoc del Betis Energía Plus, l'altre equip que està en la mateixa situació. Ni aquests clubs, ni tampoc els que aspiren a pujar de la LEB Or, Gipuzkoa, Burgos, Palència i Melilla, no poden fer comptes sense saber la seva categoria, i això dificulta operacions bàsiques a l'hora de perfilar les plantilles.

Ahir, l'ACB va informar que hi ha 33 jugadors subjectes a aquest dret. Els dos equips que n'han posat més han estat l'Obradoiro (Allen, McConnell, Pozas i Whittington) i el Divina Seguros Joventut (Sàbat, Bogdanovic, Gielo i Jerome Jordan).