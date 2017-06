Comença el Tour de França 2017: calendari i etapes

Com cada estiu, i ja en van 104 edicions, els aficionats al ciclisme estan amb la mirada posada al país veí. No és per a menys: arriba el Tour de França 2017, la volta ciclista més important del món.

De l'1 al 23 de juliol, els millors corredors del planeta recorreran la geografia francesa en 21 etapes.Un especial informatiu en què, a més de la narració en viu de totes les jornades, podràs conèixer tota l'actualitat del Tour de França 2017: consultar els detalls de les diferents etapes, les classificacions individuals i per esquadres, els equips i ciclistes participants en la competició, i repassar les imatges diàries.

En aquesta 104 edició del Tour de França, la Grand Départ torna a tenir lloc fora del país, i partirà de Düsseldorf, a Alemanya. Els ciclistes s'enfrontaran a una contrarellotge de 14 quilòmetres de traçat circular, amb final gairebé en el mateix punt que l'inicial.

Després de recórrer uns quilòmetres en terres belgues i de Luxemburg, el Tour entra a França per Longwy a partir del 3 de juliol.

El recorregut és menys muntanyós que el de l'any passat, però la muntanya tindrà la seva presència: un total de 23 ports repartits entre els cinc principals massissos muntanyosos del país (Volgos, Jura, Pirineus, Massís Central i Alps), una fita que en els últims vint anys no s'havia donat.

Un recorregut nou, molt constant i equilibrat pel que fa al repartiment de les etapes de muntanya, que assegura l'emoció i la duresa al llarg de la prova. Els quilòmetres en contrarellotge es redueixen a 36, ??així que el Tour 2017 es presenta més favorable per als ciclistes més escaladors.

Es redueixen les finals en pujada respecte a l'any anterior: hi haurà una menys passant a ser només tres. La primera serà la de la Planche des Belles Filles, a la cinquena etapa, que va veure el triomf de Chris Froome el 2012 i Vincenzo Niballi el 2014. La jornada 12 acabarà a Peyragudes, on Valverde es va emportar l'etapa el 2012. I reapareix el mític Izoard per posar fi a la 18º etapa, on Purito va vèncer el 2014.

Esperem un Tour en què els ciclistes nacionals assegurin guerra de nou, amb Alberto Contador i el murcià Alejandro Valverde de nou com els més experimentats i prometedors. Buscaran posar les coses difícils als grans noms, com el de l'infatigable colombià Nairo Quintana, el competitiu britànic Chris Froome i l'australià Richi Porte. Aquests tres són els grans favorits a guanyar la prova.

Tour de França 2017

Etapa 1. (1 juliol) Düsseldorf – Düsseldorf 14 kilòmetres

Etapa 2. (2 juliol) Düsseldorf – Lieja 203,5 km

Etapa 3 (3 juliol) Verviers – Longwy 212,5 km

Etapa 4. (4 juliol) Mondorf-les-Bains – Vittel 207,5 km

Etapa 5. (5 juliol) Vittel – La planche des belles filles 160,5 km

Etapa 6. (6 juliol) Vesoul – Troyes 216 km

Etapa 7. (7 juliol) Troyes – Nuits-Saint-Georges 213,5 km

Etapa 8. (8 juliol) Dole – Station des rousses 187,5 km

Etapa 9. (9 juliol) Nantua – Chambéry 181,5 km

10 juliol Descanso en Dordogne

Etapa 10. (11 juliol) Périgueux – Bergerac 178 km

Etapa 11. (12 juliol) Eymet – Pau 203,5 km

Etapa 12. (13 juli) Pau – Peyragudes 214,5 km

Etapa 13. (14 juliol) Saint-Girons – Foix 101 km

Etapa 14. (15 juliol) Blagnac – Rodez 181,5 km

Etapa 15. (16 juliol) Laissac-Sévérac l´Église – Le Puy-en-Velay 189,5 km

17 juliol Descanso en Le Puy-en-Velay

Etapa 16. (18 juliol) Le Puy-en-Velay – Romans-sur-Isère 165 km

Etapa 17. (19 juliol) La Mure – Serre-Chevalier 183 km

Etapa 18. (20 juliol) Briançon – Izoard 179,5 km

Etapa 19. (21 juliol) Embrun – Salon-de-Provence 222,5 km

Etapa 20. (22 juliol) Marseille – Marseille 22,5 km

Etapa 21. (23 juliol) Montgeron – París Champs-Élysées 103 km



