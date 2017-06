Gerard Farrés llueix el seu millor Dakar a la Nit de l'Esportista

La tercera posició en l'apartat de motos, el seu millor resultat en una de les categories més difícils al ral·li Dakar, ha estat ben valorada pel jurat de la Nit de l'Esportista, fins al punt que, ahir, li va ser atorgat el premi de millor esportista de Manresa. El pilot Gerard Farrés, que va rebre el premi de mans de l'alcalde, Valentí Junyent, s'ha estrenat com a vencedor de la gran festa de l'esport manresà rellevant un altre dakarià, Moi Torrallardona, guanyador en l'edició de l'any passat.

La 47a Nit de l'Esportista, organitzada per l'AE La Salle Manresa (amb el suport de l'Ajuntament de Manresa), va reunir un gran nombre de seguidors de la família esportiva manresana a l'escenari habitual dels darrers anys, el teatre Kursaal, per conèixer el veredicte dels esportistes, les entitats, els directius, els patrocinadors, els àrbitres, etc. més destacats d'aquesta temporada. Un grapat de guardons en totes les categories van fer lluir un any més l'escenari del teatre Kursaal.

Darrere de Gerard Farrés es va classificar el jove gimnasta Kevin Traid, que forma part de la selecció estatal absoluta i té possibilitats de ser als propers Jocs Olímpics de Tòquio 2020; la tercera posició va ser per a la parella de ball esportiu del Royal Dance Guillem Pascual i Rosa Carné, quarts en el campionat del món d'Hongria en llatins i en la categoria d'adults.

En la gala, presentada per l'actor Quim Masferrer, també es van repartir diferents premis especials. L'exjugador de bàsquet, amb 19 temporades a l'ACB, i ara amb el càrrec de director esportiu del Bàsquet Manresa, Román Montañez, va rebre el Premi Bages-Trofeu Manel Estiarte. A títol pòstum, el periodista Vicenç Comas va rebre el Premi Vila Vall-daura, especial del jurat, que va ser recollit per la seva filla Montse de mans de l'alcalde Junyent i de la directora del Grup Taelus, Pilar Goñi. La dedicació a l'esport, el Premi Josep Maria Pintó, va ser per al directiu del CA Manresa, Manel Molera.

El premi a l'esportista jove va correspondre enguany a la gimnasta Andrea Carmona, membre de l'equip estatal júnior, seguida per Izan Cubillas (natació) i Pol López (judo), com a segons, i per Pol Vila (atletisme) i Toni Naspler (bàsquet). Amand Redondo, triatleta de la categoria 50 a 55 anys, i tercer al campionat d'Europa d'aquatló, del CN Minorisa, va ser reconegut com a millor veterà. Altres reconeixements van ser per a Joan Lleonart (millor entrenador), Tomàs Bellès (patrocinador), equip prebenjamí del CF La Salle Manresa (escolar), Alexandre Gost, Amaia Valentín, Carles Calavera, Julie Olivé i Tania Cordón (special olympics), Ignasi Ávila (paralímpics), Gimnàstic de Manresa (entitat) –entregat al seu president, Miquel Sebastià, i a l'entrenador del juvenil A, Carles López–, el femení de l'Avinent CA Manresa (millor equip), Mercè Rosich (directiu) i Eduardo Romero (àrbitre).



Premi inesperat



Gerard Farrés, el gran triomfador de la Nit, va admetre, un cop rebut el premi de mans de l'alcalde, que «no me l'esperava. A nivell de resultats aquest és el meu millor any, no només pel Dakar, que també, sinó també perquè cada cop hi ha més equips oficials i costa més» competir contra ells i arribar a les primeres posicions de les proves.

Per la seva banda, en el seu parlament, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va fer esment del presentador de l'acte, Quim Masferrer. Va recordar que ara fa 19 anys, «quan el Manresa va guanyar la lliga, ell va venir a veure tots els partits. És una anècdota que volia recordar». Parlant de la Nit, va explicar que «avui és una nit especial perquè ha quedat constància que la ciutat té el relleu assegurat, ja que les entitats estan treballant de valent amb els joves». Junyent també va demanar «un aplaudiment per a Xavier Prunés [cap d'esports de Regió7], que és a la sala en aquests moments».

Durant l'acte també va parlar el president del Consell Català de l'Esport, Antoni Reig, que va adreçar «unes paraules de felicitació per la bona salut de l'esport manresà, com s'ha demostrat aquesta nit».