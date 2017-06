L'Egiba assoleix cinc victòries en el campionat de Catalunya masculí de Granollers

El Palau d'Esports de Granollers va acollir el cap de setmana passat el campionat de Catalunya de gimnàstica artística masculina, en el qual l'Egiba va fer un gran paper i es va endur fins a cinc medalles d'or.

La primera d'elles va ser per a Pep Sánchez, que als 43 anys es va proclamar campió de Catalunya de promoció 5. Per la seva banda, en promoció 1, l'equip Egiba A, format per Josep Victori (5è), Nil Gutsens (3r), Sergi Valeriano (13è) i Biel Díaz (7è), va aconseguir la segona posició. L'Egiba B, que integraven Pau Alberch (26è), Adam Dalmau (28è) i Aniol Espinalt (29è), van ser desens; i l'Egiba C, amb Adan Castell (31è), Jan Peñaranda (35è), Lluc Segura (32è) i Biel Espinalt (49è), va finalitzar novè. Finalment, l'Egiba D, amb Unai Moreno (33è), Marc Martín (52è), Eric Rodríguez (56è) i Jaume Martínez (59è), va ser tretzè. En promoció 2, l'equip format per Martí Estarlí (3r), Adrián Gea (25è), Jordi Girabal (32è) i Álex Peña (44è) va ser cinquè, mentre que en promoció 4, Manel López es va proclamar campió individual i per equips. Els altres campions van ser Andreu Morell en nivell 5 i l'equip de nivell 6 (Álvaro Giráldez, Aitor Gómez, Arnau Delgado i Pau Sucias).