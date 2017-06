Quim Masferrer converteix l'acte del teatre Kursaal en un «Foraster» improvisat

L'actualitat en els mitjans de comunicació de casa nostra i també els orígens de l'activitat periodística es van donar la mà en la cerimònia de la Nit de l'Esportista que va tenir lloc ahir al teatre Kursaal de Manresa. D'una banda, un dels personatges més populars de la televisió a casa nostra dels darrers anys, l'humorista Quim Masferrer, i de l'altra el record a tot un pioner a casa nostra, el periodista Vicenç Comas, mort fa uns mesos.

Humor i rapidesa



Masferrer va estar agut quan va recordar que la gala coincidia amb l'emissió del seu programa El Foraster, a TV3. Va iniciar la seva intervenció dient que «hem d'anar ràpid, perquè a dos quarts d'onze fan una cosa per la televisió molt important, un programa que m'han dit que està molt bé».



L'humorista va deixar mostres de la seva habilitat a l'hora d'interactuar amb alguns dels premiats. Dos dels que van rebre més van ser Manel Molera i Joan Lleonart, del Club Atlètic Manresa. Al segon, premiat com a millor entrenador, li va preguntar quina era la seva ocupació. El tècnic va respondre que entrenava una atleta banyolina de 800 metres, Esther Guerrero, que havia anat als Jocs de Rio. Preguntat sobre si va anar a Brasil, Lleonart va respondre que no. Després li va preguntar a qui més havia entrenat, i va recordar que als germans Ávila a Atenes 2004. Li va tornar a preguntar si hi havia viatjat i va tornar a dir que no. La pregunta va ser òbvia: «t'has mogut mai d'aquí, tu?». També va rebre l'homenatjat exbasquetbolista Román Montañez, a qui Masferrer va dir que «a mi també m'hauria agradat haver-me pogut retirar als 37 anys». En una altra intervenció també va conèixer la Sílvia, la delegada del juvenil A, coneguda com «la tieta del Gimnàstic». La conversa va ser entretinguda, sobretot quan ella li va dir que era «soltera i sense estrenar».

Importància de l'esport



La gala es va obrir amb els discursos de benvinguda del regidor Jordi Serracanta i de Marc Puig, responsable de la comissió del 75 aniversari de La Salle. El pregoner va ser Ton Perarnau, el lasal·lià de més edat en actiu, 82 anys, i amb 67 a l'entitat. Va lloar Vicenç Comas, de qui va dir que havia estat «l'artífex de la Nit de l'Esportista i de la primera edició, el 23 de gener del 1971». Per a Perarnau «es poden fer anys, però si no s'omplen de fets viscuts, no és el mateix. Manresa és capital de l'esport per la diversitat d'especialitats i el nombre de clubs». També va afegir que «s'ha de tenir en compte la influència de l'esport en el procés d'un país. Des de les entitats tenim l'obligació d'oferir seriositat i bona conducta, els esportistes, directius, entrenadors i aficionats». En referència als 75 anys de La Salle va comentar que «molta gent ens ha ajudat a formar-nos com a persones i hem creat una gran família».