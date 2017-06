Roberto Bou i Éver Alejandro Gómez van prendre part al mundial de marató

Els ciclistes del Tomàs Bellès Roberto Bou i Éver Alejandro Gómez van prendre part el cap de setmana passat en els mundials de marató, que es van fer a la localitat alemanya de Singen.

Els participants van haver de fer dues voltes en un circuit de 49 km i 1.000 metres de desnivell per tal de completar un recorregut de 98 km. La sortida de la prova va ser ràpida, i tant Bou com Gómez estaven molt endarrerits, però a mesura que anaven avançant els quilòmetres van anar recuperant posicions. Quan faltaven 13 km per al final, Bou va fer un error en un revolt i va perdre molt temps. D'aquesta manera, l'espanyol va entrar en el 32è lloc, però va ser el primer corredor estatal i el segon més jove. Per la seva banda, Gómez, que defensava els colors de Bolívia, va ser 37è. La propera cita serà el català de marató, el 9 de juliol, a Barruera (vall de Boí).