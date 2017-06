Santpedor farà avui un homenatge espontani a Rafa Martínez per la lliga

Gairebé un any després de posar el seu nom al pavelló municipal del poble, Santpedor es tornarà a bolcar avui en un dels seus esportistes més estimats. El jugador de bàsquet Rafa Martínez, campió de lliga fa una setmana i mitja amb el València Basket, rebrà l'afecte dels seus amics, família i covilatans, a part del de l'Ajuntament i entitats locals, en un acte d'homenatge per l'èxit aconseguit que tindrà lloc a partir de les set de la tarda a la plaça Gran.

El jugador bagenc, que ha passat uns dies de descans amb la seva parella i la seva filla després de la consecució del títol, ha fet cap a la seva comarca, ja que aquest cap de setmana comença el campus de quinze dies que ha de fer a Artés i que enguany arriba a la desena edició. Passarà uns quants dies amb la seva família, amb qui podrà compartir l'alegria.



Missatges i dedicatòries

Per tal que s'emporti un record de la jornada, l'Ajuntament de Santpedor obrirà avui a partir de les sis de la tarda un llibre de dedicatòries per tal que tothom que ho vulgui hi pugui deixar la seva. A més, és possible de deixar-ne una en cas que no s'hi pugui assistir o si es vol escriure amb anterioritat a l'acte de la tarda. Es pot enviar a l'adreça spdr.comunicacio@santpedor.cat. Totes elles seran afegides al llibre i lliurades a Rafa Martínez després de l'homenatge, que s'espera que tingui una durada aproximada d'una hora.