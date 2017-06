El Barça exerceix l'opció de recompra sobre Deulofeu

El Barcelona ha exercit l'opció de recompra fins al 2019 pel davanter Gerard Deulofeu, que d'aquesta forma abandona l'Everton anglès per tornar a l'entitat blaugrana dos anys després, ha informat el club català.

Aquest retorn no implica que Deulofeu, de 23 anys, jugui el pròxim curs amb el Barcelona, ja que el jugador ja ha fet saber que no té interès de quedar-se al club al qual va arribar amb 9 anys.

És probable que l'extrem català, que va jugar els últims mesos cedit al Milan, serveixi per abaratir alguna operació per un altre jugador o sigui venut per un preu major als 12 milions abonats per recuperar el Barcelona els seus drets.

El club català ha informat que els pròxims dies "es faran efectives les condicions necessàries per ur a terme l'operació, tant amb l'Everton com amb el jugador".

Deulofeu torna a la disciplina blaugrana després d'un periple ple d'alts i baixos, en què va tenir la confiança de Roberto Martínez en l'Everton, però no va gaudir de minuts amb l'arribada de Ronald Koeman aquesta temporada, cosa que el va portar a anar-se'n cedit al Milan al començament de l'any, on va tornar a demostrar el seu millor futbol.

A més de les seves dues temporades a Anglaterra i Itàlia, el davanter de Riudarenes ja havia jugat com a cedit en el propi Everton (2013-2014) i en el Sevilla (2014-2015).