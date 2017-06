L'igualadí Joan Masip queda doble campió estatal juvenil

ARXIU PARTICULAR

Joan Masip (segon començant per l´esquerra) al capdamunt del podi de la competició individual

Joan Masip (segon començant per l´esquerra) al capdamunt del podi de la competició individual ARXIU PARTICULAR

El palista igualadí del CER l'Escala, Joan Masip, s'ha proclamat campió d'Espanya individual en categoria juvenil de tennis taula per primera vegada en la seva trajectòria esportiva. La seva victòria va tenir lloc a Almeria, després de superar tots els obstacles possibles i de demostrar una fortalesa física i mental espectacular en els moments més difícils.

Masip va superar Francisco Miguel Ruiz (Las Rozas) en la gran final per un ajustat marcador de 4 sets a 3 (14-12, 8-11, 11-8, 11-13, 8-11, 11-9 i 11-9). Aquest triomf va arribar després de capgirar un 2 a 3 en contra i guanyar els dos últims pel resultat de 11-9. Masip ha obtingut aquest títol després de dos anys en què havia finalista però va haver de veure com un dels favorits, Carlos Vedriel, li prenia el títol. Així doncs, a la tercera ha estat la vençuda per aixecar el títol.



També campió en dobles

D'altra banda, l'any 2014, Masip va fer el mateix a Antequera en la categoria infantil. No només es va proclamar campió d'Espanya en individual, sinó que també ho va fer en dobles. En parella amb el figuerenc, Sergi Grau, del Centre Natació Mataró, van aconseguir pujar a dalt del podi quan van imposar-se als catalans Arnau Roca (Olot) i Adrià Fernández (Badalona) en la gran final.

Joan Masip, que entrena al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, està completant una temporada de somni, ja que en el seu any de debut amb el CER Escala ha estat campió de Catalunya absolut i campió d'Espanya juvenil. El primer d'aquests dos títols el va aconseguir a Calella després de derrotar Oriol Monzó, del club Bombons Blasi Olesa.