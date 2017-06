Pau Gasol defensa la inclusió de Navarro a la llista per a l'europeu

Pau Gasol va confirmar ahir la seva participació a l'europeu, del 31 d'agost al 17 de setembre a Finlàndia, Turquia, Romania i Israel, i va aprofitar per defensar-hi la presència del seu company i amic Joan Carles Navarro.

«Jo no havia dit ni que sí ni que no, cosa que és poc habitual. Havia tingut converses amb ell (Scariolo) donant-li a entendre que la il·lusió hi segueix sent. Confirmo la presència a la llista i a l'equip nacional amb la il·lusió de competir i guanyar medalles», va explicar Gasol.

Un altre dels veterans que també van entrar a la llista de preseleccionats per Scariolo és Joan Carles Navarro, de qui Pau Gasol va defensar la inclusió dins l'equip, malgrat les lesions de les últimes temporades: «Manté una màgia i una espurna i aporta una sèrie de valors i lideratge molt forts. Això és una cosa que potser la gent que no està ficada dins de la dinàmica de l'equip no arriba a entendre».

En aquest sentit, també va opinar sobre la temporada del Barça amb Georgios Bartzokas a la banqueta: «Suposo que no deu estar content de la seva sortida en un dels pitjors anys que recordem del Barça de bàsquet. És difícil entrenar un grup amb tots jugadors nous, i només ell sap què ha passat aquesta temporada».