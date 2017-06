Pere Tomàs es desvincula de l'ICL i signa pel Bilbao

El millor jugador de l'ICL Manresa la temporada passada ja té nou destí: Pere Tomàs ha signat un contracte de tres anys amb el RETAbet Bilbao Basket. Però per convertir-se en home de negre, l'aler mallorquí va haver de fer ús de la clàusula que hi havia al seu contracte per desvincular-se del club del Nou Congost.

Pere Tomàs, després de signar 10,6 punts i 4,4 rebots per partit, s'havia convertit en un jugador bàsic per a l'ICL, però també desitjable per a molts clubs ACB. El fet de no poder-lo apuntar a la llista de jugadors subjectes al dret de tempteig ha fet que el Manresa no hagi pogut lluitar per garantir-se'n la continuïtat.

«El club vol agrair públicament la feina, la dedicació i la professionalitat de Pere Tomàs durant aquesta temporada», explica l'ICL en la nota de comiat, abans d'incidir en la incògnita que suposa el futur del club: «En el seu cas, a més, el Bàsquet Manresa vol donar especialment les gràcies a Pere Tomàs per la seva paciència durant les darreres setmanes. La incertesa a la qual es veu immers el club, a causa de la situació d'indefinició a la Lliga ACB, ha fet que aquest procés s'allargués».



Retrobament amb Duran

Pere Tomàs es converteix en el quart fitxatge del Bilbao,després de l'argentí Luca Redivo i dels pivots nord-americans Jameel McKaay i Tim Kempton. El mallorquí es retrobarà amb el tècnic Carles Duran, amb qui va coincidir al Joventut de Badalona.

«Després d'una gran temporada a Manresa, en Pere arriba a Bilbao per ser un dels referents de present i futur com a home de negre. Un aler complet que fa grans aportacions en moltes parcel·les del joc i ajudarà a apuntalar el nucli nacional de la plantilla», explica la direcció esportiva del Bilbao.

«És un jugador de confiança per a Carles Duran, que el coneix des de la seva etapa de formació. Està en plena maduresa de la seva carrera i esperem que el millor bàsquet de Pere Tomàs arribi com a jugador del RETAbet Bilbao Basket», conclouen.