«El podi al Dakar m'ha mostrat on puc arribar»

Aquest any pot fer vacances a l´estiu, ni que siguin forçades. Gerard Farrés ha hagut d´aturar uns dies la seva activitat esportiva per culpa d´una fractura a la ròtula que l´obliga a descansar. Com ell diu, ha de fer bondat i agafar forces perquè l´empresa que té davant és complicada: igualar o superar el tercer lloc que va obtenir al Dakar el gener passat.

És un estiu diferent?

Doncs sí, perquè he d´estar parat i no entrenar. Em vaig lesionar la ròtula esquerra a Grècia i, tot i que vaig acabar, em van trobar la lesió i ara he de fer una bona recuperació.

Li deu costar, estar aturat, tal com és vostè.

Molt. Em van dir que necessito estar quinze dies o tres setmanes sense fer res, i a més he de mirar molt com em cuido. Ara no puc menjar el mateix que quan competeixo, que és molt perquè ho cremo ràpidament, ja que m´engreixaria i no és bo. Per sort, a casa ja tinc unes infermeres que em piquen els dits quan provo de fer alguna cosa que no toca. El meu problema, ara mateix, és que sóc molt actiu i ara no puc moure´m tant com voldria.

Quines proves es perdrà, per culpa de la lesió?

Quan hagi passat aquest període espero fer una bona pretemporada durant el juliol i l´agost i estar a punt el setembre, però enmig no podré aspirar a guanyar el Campionat d´Espanya d´enduro, en el qual tenia moltes possibilitats, ni tampoc participar en la Baja Aragó.

Després, però, sí que podrà prendre part en curses de mundial o de preparació per al Dakar?

Sí. Tenim previst de participar en una cursa al Marroc, el setembre, el ral·li Panafrica. Després hem de coordinar el calendari per ser a una cursa al Perú. Aquesta ens anirà molt bé perquè el Dakar hi comença i servirà d´adaptació. Finalment, competiríem al ral·li de Líbia, que també es farà al Marroc.

Un cop finalitzat el Dakar passat, vostè va reclamar els recursos d´un equip oficial a KTM. El director esportiu de la marca, Jordi Viladoms, va dir que se´ls havia guanyat. Han complert i l´han assortit bé de material?

Sí, i tant. L´any passat, al Dakar, tenia dèficit sobretot pel que fa a la potència del motor, que era sensiblement inferior, i en menor mesura amb les suspensions. Precisament, al ral·li de Líbia tenim previst d´estrenar el nou motor, que és el mateix que portava l´equip oficial la temporada passada. Esperem treure-li un rendiment bo.

És massa aviat per pensar en objectius, quant a posició, de cara al Dakar?

No és mai aviat, per pensar-hi i preparar-me per quedar-hi bé. Sempre lluito per ser tan amunt com sigui possible. És molt complicat lluitar contra els equips oficials, perquè KTM, Honda i Yamaha cada vegada són més forts, però ara sabem que si som regulars i ràpids hi podem competir.

Fins a quin punt va reforçar la seva confiança, el podi de l´any passat?

Molt, ja que ara sabem fins on podem arribar. Si penso que podem ser entre els cinc primers és que hi ha possibilitats de podi, i ara que ja hi hem arribat, per què no pensar que podem guanyar?

El Dakar recupera algun país de desert, com el Perú, d´on arrencarà. La duresa beneficia pilots experimentats com vostè?

La cursa sempre és complicada i aquest any hi haurà molta sor-ra els primers dies, la qual cosa condicionarà l´ordre de sortida. Espero que sigui un ral·li tan divertit com va ser el de l´any passat. El nivell és tan alt i s´ha igualat tot tant que hi ha trenta pilots que podrien guanyar, tot i que l´experiència sempre juga a favor.