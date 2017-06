VÍDEO | El regat màgic de Ronaldinho que ha deixat el seu rival al terra

Ronaldinho segueix en forma. Bé, en forma pel que fa a la seva màgia futbolística, i no pas física... La qualitat de l'ex-jugador brasiler no es podrà discutir mai, i més, amb accions com la que ha realitzat avui, que refresquen la memòria a tots els que van gaudir del seu futbol.



El Gaúcho ha protagonitzat un regat excel·lent en el partit que han disputat aquest vespre al Camp Nou les llegendes del Barça contra les del Manchester United. Ronaldinho ha marejat la perdiu fins que ha decidit fer un túnel al rival amb un subtil cop de taló, i l'ha deixat al terra.



Tot seguit, el vídeo on podeu gaudir de la jugada de l'etern 10: