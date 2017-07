El Barça renova Gabri com a entrenador del juvenil A

El Barça va anunciar la renovació per a una temporada més del sallentí Gabri Garcia com a tècnic del juvenil A. D'aquesta manera, el bagenc, que ahir acabava el contracte, seguirà a la banqueta d'un equip que aquesta temporada s'ha proclamat campió de lliga de Divisió d'Honor.

Gabri va tornar al club blaugrana fa tres anys, després d'haver-ne passat vuit fora com a jugador. En el seu retorn, primer va ser ajudant d'Eusebio Sacristán al Barça, i l'estiu del 2015 va assumir el càrrec de primer entrenador del juvenil A. En aquest segon curs, el juvenil de Gabri ha aconseguit el títol de lliga de Divisió d'Honor i ha arribat a les semifinals de la Youth League, la Lliga de Campions juvenil. En canvi, tant a la Copa de Campions com a la Copa del Rei, no va poder avançar gaires eliminatòries.



Quique i Gerard també renoven

A més d'assegurar-se la continuïtat de Gabri, el Barça també va anunciar ahir la renovació de Quique Álvarez, manresà d'adopció, com a tècnic del juvenil B del club, amb qui ha quedat campió del grup 7 de lliga nacional. I el trident de renovacions de tècnics del planter barcelonista el va completar Gerard López, del Barça B.