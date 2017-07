Israel Núñez serà a la tercera prova de la Copa del Món

El martorellenc Israel Núñez participarà aquest cap de setmana a la tercera prova de la Copa del món de BTT en la modalitat de cross-country olímpic, que es disputarà a Vallnord-Pal Arinsal (Andorra). Núñez, que no va ser ni a la República Txeca ni a Alemanya, diu que «no vam poder anar a les dues primeres proves, i per tant sortirem endarrerits a la graella de sortida. Tocarà remuntar tant com puguem. No em marco un resultat concret perquè dependrà de moltes circumstàncies de la cursa, però l'objectiu serà arribar tan endavant com sigui possible per sumar punts UCI per a mi i l'equip». El circuit és conegut per al martorellenc: «És similar al que vaig fer quan vaig guanyar el mundial màster, i la setmana passada vaig reconèixer de nou el recorregut».