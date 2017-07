La pressió alemanya deixa la selecció estatal sense el títol

L'equip espanyol sub-21 va ser superat ahir amb més claredat al joc que no pas en el marcador per una selecció alemanya que va pressionar fins al darrer minut la sortida de pilota de l'equip d'Albert Celades i que va merèixer el títol.

El conjunt preparat per Stefan Kuntz va robar la pilota molt avançat a la primera part i va tenir arribades a través de Gnaby, Haberer i Weiser, fins que, cinc minuts abans del descans, aquest darrer va caçar una centrada de Toljan i va rematar de cap lluny de l'abast del porter Kepa.

Espanya va millorar a la represa i va poder empatar amb un fort xut de Saúl, que va aturar Pollersbeck, i amb dues rematades desviades per poc de Ceballos i Deulofeu, però Alemanya va tenir més oportunitats, sobretot per part de Gnaby. Celades va fer canvis que no van canviar res i, els darrers minuts els teutons es van limitar a adormir el partit i endur-se la corona europea sub-21.