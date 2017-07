Tothom contra Froome en l'inici del Tour, a Düsseldorf

El britànic Chris Froome (Sky), triple guanyador i defensor del títol, i el colombià Nairo Quintana (Movistar) encapçalen la llista de favorits de la 104a edició del Tour de França, que comença avui a Düsseldorf. De tota manera, cap dels dos no ha fet una bona temporada, amb la qual cosa s'obren les possibilitats a tota una sèrie de candidats, entre els quals destaca l'australià Richie Porte.

Froome, de 32 anys, va ser quart a la Dauphiné, però disposa d'un potent equip al seu servei, capaç de portar-lo fins on vulgui. Quintana, per la seva banda, ha estat dos cops segon i un, tercer. Als 27 anys, el seu somni continua sent el color groc, però arriba després de perdre el Giro a mans de l'holandès Tom Dumoulin.

En canvi, Richie Porte va guanyar a Romandia i va ser segon al Dauphiné. Segons Froome, és el seu enemic número 1.



Candidats destacables

A part d'aquests tres, en un segon graó hi ha el francès de 26 anys Romain Bardet (AG2R), segon el 2016; i Alberto Contador (Trek), el més veterà de tots els il·lustres, de 34 anys, sempre respectat pels seus rivals i capaç de dinamitar la cursa en qualsevol moment amb els seus atacs a la muntanya. Altres corredors que podrien aconseguir triomfs parcials són l'italià Fabio Aru, el colombià Esteban Chaves o, fins i tot, el murcià Alejandro Valverde, que podria estar més centrat a ajudar Quintana en l'alta muntanya.

El recorregut passa pels cinc grans massissos muntanyosos de França: els Vosges, el Jura, els Pirineus, el Massís Central i els Alps, que decidiran el podi l'última setmana. No faltaran etapes de mitja muntanya, ni de grans ports, entre els quals destacarà l'arribada a l'Izoard, la darrera setmana. Per començar, avui tindran lloc els catorze quilòmetres contrarellotge a l'oest d'Alemanya per establir el primer lideratge.