Vilarrubla supera la primera ronda de la Copa del Món a Markkleeberg

La urgellenca Núria Vilarrubla va guanyar ahir la primera ronda, en la categoria C1, de la tercera prova de la Copa del Món de piragüisme d'aigües braves, que es disputa durant aquest cap de setmana a la localitat alemanya de Markkleeberg. La campiona olímpica, la basca Maialen Chourraut, també va passar la primera fase en K1. Vilarrubla va ser la més ràpida en la seva categoria, amb un temps de 109,53 segons. Les basques Klara Olazabal i Miren Lazkano no estar tan encertades i van finalitzar en la 27a i en la 35a posició, respectivament.

En C1, Chourraut, guanyadora de la prova inicial, a Praga, i que a Augsburg no va poder accedir a la final, va passar aquesta vegada a les semifinals a la primera després de ser dissetena, amb 107,67 segons, en una tanda en què es va imposar la britànica Mallory Franklyn (101.38). La també urgellenca Marta Martínez va ser vintena, amb 108,67 segons, i també es va classificar per a les semifinals. Per la seva banda, Irati Goikoetxea va ser 45a i va necessitar fer la segona màniga, en la qual va ser cinquena.

En K1 masculí, van passar ronda David Llorente i Joan Crespo, i en C1, Ander Elosegi.