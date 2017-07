«Quan em va arribar l'oferta del Sedis no m'ho vaig rumiar»

La jugadora italoargentina arriba a la Seu d'Urgell després de passar per la Sèrie 2 italiana, i els seus objectius principals són aportar minuts de qualitat en la direcció de l'equip i viure «una experiència inigualable»

Va debutar a la màxima competició argentina de bàsquet amb disset anys. Cinc anys després ho feia amb la selecció del seu país, amb la qual aquest agost jugarà el Premundial. Amb 26 anys i 175 centímetres d'alçada, Macarena Rosset es converteix en jugadora del Sedis Bàsquet, del Cadí La Seu. Inicialment, s'haurà de repartir minuts amb Yurena Díaz en la direcció de l'equip.



Assegura que és un somni jugar a la lliga espanyola i des del seu nou club comenten que està boja per competir a la LF1. Li havia sorgit abans l'oportunitat?

Fa quatre anys vaig jugar a la lliga A1 d'Itàlia, i després vaig jugar sempre a l'A2, tant a Itàlia com a Alemanya. No m'havia sorgit la possibilitat, així que tan bon punt el meu representant em va comentar la possibilitat no ho vaig dubtar, ja que sempre havia estat un dels meus objectius.

La LF1 sempre havia estat un dels seus objectius. Per què?

Perquè em sembla genial poder jugar en un dels més alts nivells competitius, poder entrenar amb jugadores d'elit. Crec que serà una experiència inigualable.

Ja no va estudiar més ofertes?

Havia tingut altres ofertes d'Itàlia i Alemanya, però vaig voler esperar i després va arribar aquesta, i aquí sí que no m'ho vaig haver de rumiar gens.

Feia molt que manejava l'oferta del Sedis?

No. Qüestió de setmanes. L'any passat m'havia contactat un club espanyol de la LF2, però fins ara sempre m'havia mogut, més que res, per Itàlia.

Pel que explica, l'oferta del Sedis li arriba quan vostè ja havia acabat la temporada a Itàlia i havia tornat al campionat argentí.

Així és.

M'ha parlat d'Alemanya i Itàlia. De què li ha servit el pas per sengles lligues que ara cregui que pugui aprofitar a Espanya?

Crec que em van afermar en diversos aspectes del meu joc i, sobretot, a nivell temperamental.

Ja que hi som posats... Més enllà del temperament, com es defineix?

Em defineixo com una jugadora que pot aportar en molts aspectes del joc, tant en atac com en defensa, almenys això intento.

On se sent més còmoda: com a base o com a escorta?

El meu lloc natural és de 2. Però les últimes temporades he jugat en posició de base, així que em sento còmoda en ambdues posicions.

També és molt notable la seva faceta anotadora i, fins i tot, té un bon olfacte per rebotejar.

Com li he dit abans, intento aportar en tot el que pugui, depenent de cada partit.

Què sabia del Cadí La Seu quan li arriba l'oferta?

Tinc una amiga (Victòria Llorente, argentina, ala pivot del Gernika) jugant allà que m'havia anomenat el club un parell de vegades i sempre me'n va parlar molt bé.

Va consultar a Llorente abans de decidir fer el pas de fitxar pel Sedis?

No, no. Li vaig comentar un cop presa la decisió.

I quina va ser la seva reacció?

Es va posar contenta i em va dir que em trobaria molt bé aquí.

Entenc que no coneix cap de les que seran les seves noves companyes.

Una de les noies, la Georgina Bahí, va jugar a la lliga argentina i la tinc vista. Però les altres no.

Suposo que la seva experiència en la competició domèstica del seu país, on sovint juguen algunes espanyoles, i l'experiència a la selecció ajuden per jugar a Europa.

Crec que la diversitat de competència en diverses lligues t'ajuda a créixer com a jugadora.

Aquesta mateixa diversitat l'ajudarà en la seva adaptació més enllà de la pista. Té un bon currículum que fa a ciutats en les quals ha viscut.

Sí, sí. Crec que sí. Gràcies al bàsquet s'obren molts camins.

Ha començat a xafardejar sobre el seu nou destí? No sé si té alguna similitud en relació amb alguna de les seves anteriors ciutats.

He buscat. Sembla un lloc molt bonic.

Més enllà del bàsquet ... ¿com és Macarena?

Una noia divertida i amb bones vibracions, i amb molt sentit de la responsabilitat.

Tot i la seva joventut serà una de les veteranes de l'equip.

Sí, sí, i no tinc problema amb això. L'any passat va ser igual, i em vaig trobar molt bé a l'equip.

I vostè és esportista a tota hora: es va llicenciar en temes relacionats amb l'activitat física. Li ve de família?

Sí, sóc llicenciada en activitat física i esport i professora d'educació. I sobre això de la família ... crec que sí, els meus pares sempre m'han inculcat l'esport.