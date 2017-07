Felicitació de Diego Maradona tot i que no va ser convidat

?L'argentí Diego Armando Maradona va felicitar Leo Messi pel seu matrimoni tot i no ser convidat pel mateix jugador del Barça, a qui va titllar «d'excel·lent» persona i «molt bon esportista». Pel que fa a la invitació, Maradona va bromejar en afirmar que «es va perdre per algun lloc». També li va desitjar el millor futur amb la selecció argentina, tot i no simpatitzar amb el tècnic Jorge Sampaoli, del qui assegura que és «un traïdor» i que no en vol parlar.