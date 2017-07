Geraint Thomas guanya el pròleg i Valverde abandona

El britànic Geraint Thomas, gregari del seu compatriota Chirs Froome a l'equip Sky, va convertir-se en el primer mallot groc del Tour de França després de guanyar la contrarellotge inaugural, de 14 km a Düsseldorf (Alemanya), en l'inici de l'edició 104 de la ronda gala. Thomas va aconseguir, d'aquesta manera, el seu primer triomf al Tour de França, per davant dels favorits, que van optar per no arriscar en un asfalt moll per culpa de la pluja.

Els més perjudicats en la primera etapa de la gran volta van ser el murcià del Movistar Alejandro Valverde, que va caure en una revolt i es va veure obligat a abandonar, com també ho va fer el basc Ion Izagirre, de l'equip Bahrain, que va caure al mateix lloc que Valverde.

L'equip Movistar va confirmar ahir a la nit que Valverde té «una fractura de ròtula» i que estava sent sotmès a «proves complementàries per descartar altres lesions» derivades de la caiguda.

Entre els favorits per la general, el millor va ser Chris Froome, sisè de l'etapa, que va treure 35 segons a l'australià Richie Porte, 36 al colombià Nairo Quintana, 39 al francès Romain Bardet, 40 a l'italià Fabio Aru i 42 a el madrileny Alberto Contador.

El britànic Chris Froome no va ocultar la seva alegria per la victòria del seu company d'equip Geriant Thomas: «És una gran notícia, estic molt content per ell i crec que és molt bonic per a l'equip.

Nairo Quintana, per la seva part, va valorar la pèrdua de Valverde, que arribava al Tour en gran forma i disposat a ajudar el colombià: «És molt difícil, és un company important, ens canvien les estratègies. Espero que no sigui important, és una llàstima però seguim en la lluita com hem portat planejat».



Contador cedeix temps

El ciclista madrileny Alberto Contador va perdre 42 segons respecte Froome. Contador va cedir uns segons molt valuosos però va deixar clar que va prioritzar la seguretat abans que guanyar temps: «És una barbaritat per 14 quilòmetres, la prioritat era anar amb compte als revolts i a les rectes crec que he anat ràpid».

Contador va explicar que Froome havia anat «molt ràpid» però va assegurar que vol anar dia a dia per retallar temps. El ciclista de l'equip Trek va dir que el temps perdut l'obligarà a atacar en les properes etapes i que estudiaran la tàctica a dur a terme.

Contador va lamentar la retirada del seu compatriota Valverde: «M'han dit que ha caigut i llavors he anat amb més cura als revolts. Però en les parts que calia pedalar he anat bé», va indicar el madrileny, trist per la caiguda del ciclista del Movistar: «És una pena enorme perquè costa molt preparar-se per a un Tour, és mig any i al primer revolt te'n vas cap a casa. Segur que demà ja comença a pensar en la Volta a Espanya».



Primera etapa en línia

Avui es disputarà la segona etapa d'aquest Tour de França, amb final a Bèlgica després d'un trajecte de 203,5 quilòmetres entre les ciutats de Düsseldorf i Lieja. Els velocistes estaran preparats per assumir el protagonisme després de la contrarellotge inaugural.