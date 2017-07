Leo Messi es casa a Rosario abans de signar la renovació amb el Barça

Lionel Messi (30 anys) i la seva parella, Antonela Roccuzzo (29), amb qui té dos fills, Thiago (4) i Mateo (1), es van casar divendres a la seva Rosario natal davant d'uns 260 convidats, entre els quals es trobaven companys i excompanys del futbolista del Barcelona i de la selecció argentina.

Segons apuntaven diversos mitjans, el següent pas de Messi en la seva vida serà signar en els propers dies el contracte de renovació amb el Barça, fet que es produiria abans de marxar de lluna de mel amb la seva esposa i els seus fills al Carib.

El casament del crac argentí va ser un dels més mediàtics de l'any, no només per qui el protagonitzava, sinó també per la gran quantitat de cares conegudes del món del futbol que hi van acudir. Entre els assistents van destacar la família de tots dos, el brasiler Neymar, l'uruguaià Luis Suárez, els catalans Carles Puyol, Xavi Hernández i Gerard Piqué, els argentins Sergio Agüero i Javier Mascherano, i la cantant colombiana Shakira, parella de Piqué.

També hi van assistir els argentins Ángel Di María, Marcos Rojo, Mariano Andújar, Pablo Zabaleta, Maxi Rodríguez i Gonzalo Higuaín, entre altres companys de Messi a l' albiceleste.

L'enllaç, que hauria d'haver començat a les set, hora local (mitja nit a Catalunya), es va endarrerir gairebé una hora. La unió va ser oficialitzada pel director regional del Registre Civil, Gonzalo Carrillo Herrera, en un saló del complex City Center Rosario, i va tenir com a testimonis María Sol, Rodrigo i Matías Messi, els germans de Lionel, al costat de Paula i Carla Roccuzzo, germanes d'Antonela.

A més, el casament va estar amenitzat pel cantant argentí Abel Pintos, qui va interpretar, a petició de Messi, «Sin principio ni final», una de les cançons preferides de Roccuzzo, durant l'intercanvi d'anells.



Per la seva banda, l'enllaç matrimonial entre Antonela i Messi va tenir un seguiment massiu per part dels mitjans de comunicació. En total, hi va haver 150 periodistes acreditats de mitjans de diversos països, els quals van esperar al costat d'una catifa vermella per informar en primícia de tot el que hi passava.

Una catifa que va ser inaugurada pel camerunès i excompany d'equip de Messi al Barça, Samuel Eto'o, seguit pels també exjugadors del Barcelona Xavi Hernández, Carles Puyol i Cesc Fàbregas, tots ells acompanyats per les seves respectives parelles.

L'astre argentí apareixia a la catifa amb Antonela a les nou, i ambdós van posar feliços davant de les càmeres i es van fer un petó apassionat davant l'atenta mirada de tots els presents.



Un petit descans per a Messi

Tot i la atapeïda agenda de Leo Messi, l'argentí disposarà d'uns dies per descansar, juntament amb la seva ja esposa i fills, abans d'incorporar-se a la pretemporada del Barça, l'inici de la qual es preveu exigent amb la gira pels Estats Units i els compromisos davant el Madrid, tant en un amistós com en la Supercopa d'Espanya.

La pretemporada del club blaugrana començarà el 12 de juliol i Messi vol arribar en plena forma i amb els deures fets. Amb el casament ja resolt, ara només li queda enllestir la seva renovació que el vincularia durant més temps amb el club. Fonts properes de l'entorn del jugador asseguren que es podria produir en els propers dies.