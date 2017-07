Márquez no falla i torna a fer la 'pole' a Sachsenring

El cerverí Marc Márquez (Repsol Honda) no va fallar i va aconseguir el millor temps en els entrenaments pel gran premi d'Alemanya de MotoGP, al circuit de Sachsenring, on compta totes les seves participacions per èxits en totes les categories, tant d'entrenament com de cursa. Márquez no va decebre les expectatives i després d'uns primers minuts en els quals es va veure superat per l'italià Danilo Petrucci (Ducati), va prendre el comandament fins al final.

Márquez, que va tenir una topada amb el també català Maverick Vinyales, va consolidar la seva primera posició amb una nova volta ràpida i va aturar el registre amb un temps d'1:27:302. L'italià Danilo Petrucci va acabar segon i el català Dani Pedrosa va ser tercer, completant la primera fila de la graella. La segona l'ocuparan el britànic Cal Crutchlow, l'alemany Jonas Folger i el mallorquí Jorge Lorenzo.



Morbidelli no perdona

Franco Morbidelli (Kalex) va aconseguir la seva cinquena millor classificació d'entrenaments de la temporada de Moto 2, després de lluitar durant tota la sessió oficial amb la resta de candidats al primer lloc i va aconseguir el seu objectiu en l'última volta, en la qual va desbancar de la primera plaça el seu propi company d'equip, el català Àlex Márquez, i amb Sandro Cortese (Suter), tercer. Héctor Garzó, pilot substitut del lesionat Xavier Vierge a Tech 3, va acabar en la cinquena posició en el seu primer gran premi de la temporada.

En Moto3, el valencià Arón Canet (Estrella Galícia) no va espantar-se en els minuts que va començar a ploure i va aconseguir el millor temps per davant del líder del mundial, el mallorquí Joan Mir (Honda), i de l'italià Nicolo Bulega (KTM).