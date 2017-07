Mathieu, a prova amb l'Sporting de Lisboa durant les vacances

Jérémy Mathieu té un peu i mig fora del Barça. El central blaugrana ha aconseguit el permís del club per entrenar-se amb l'Sporting de Portugal. Mathieu estarà a prova amb el conjunt entrenat per Jorge Jesús durant les vacances. Un cop finalitzat aquest període les tres parts implicades prendran una decisió sobre el futur del jugador.

Així ho va explicar el club a través d'un comunicat, informant de la situació del francès, que no entra als plans d'Ernesto Valverde per a la propera temporada. Mathieu també tenia sobre la taula una oferta del Fenerbahçe turc i un altre de l'Olympique de Marsella, però de moment, i si passa les proves sota les ordres de Jorge Jesús, el seu futur sembla que està més encaminat cap al club portuguès.

El central blaugrana de 33 anys va patir nombroses lesions musculars la temporada passada i per aquest motiu els portuguesos volen comprovar que es troba en plena forma abans de procedir a la seva incorporació definitiva. La intenció de l'Sporting és contractar el jugador per a dues temporades, sempre que convenci el tècnic Jesús.

El francès encara té contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 2018 i una clàusula de rescissió de 40 milions. El rendiment del futbolista no ha estat acord amb el preu del seu fitxatge. Per aquest motiu, el club no posarà cap trava en la sortida del jugador. Els blaugranes van pagar 20 milions d'euros al València, fa tres temporades, quan el jugador tenia 30 anys.