Mir s'assenta en el liderat de Moto3 i Ramírez puja al podi

El pilot espanyol Joan Mir (Honda) s'ha endut la victòria, cinquena de la temporada, a la cursa de Moto3 del Gran Premi d'Alemanya, per la qual cosa s'assenta en el liderat del Mundial, mentre que el seu compatriota Marcos Ramírez (KTM) ha aconseguit el primer podi de la seva vida en ser tercer, just per darrere de Romano Fenati (Honda).