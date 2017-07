Vilarrubla assoleix la plata en C1 a la Copa del Món

La piragüista urgellenca Núria Vilarrubla va aconseguir la medalla de plata en la final de C1, en la tercera prova de la Copa del Món d'eslàlom que es disputa a Mark-kleeberg (Alemanya) després de finalitzar la prova amb un temps total de 106.40.

Vilarrubla va quedar a gairebé cinc segons de la guanyadora, la piragüista australiana Jessica Fox, que va acabar amb un temps total de 101.46 i amb 10 segons d'avantatge sobre la també australiana Rosalyn Lawrence, que va finalitzar tercera després de signar un temps d'111.46. Per acabar en segona posició, la urgellenca Vilar rubla, medalla de bronze al Mundial de C1 del 2015, va superar les 23 portes sense rebre cap tipus de penalització.

Amb aquest resultat, Vilarrubla va millorar la setena posició del cap de setmana passat també a Alemanya, concretament a Augsburg, on es va disputar la segona prova de la Copa del Món d'eslàlom. En aquella prova, Vilarrubla no va poder confirmar el seu bon paper a semifinals, on va signar el millor temps.

D'altra banda, avui es disputarà les semifinals en la categoria K1 femení amb la presència de la piragüista urgellenca Marta Martínez i de les basques Irati Goikoetxea i de la campiona olímpica Maialen Chourraut. En la categoria masculina K1, avui també es disputaran les semifinals amb la presència del piragüista basc Ander Elosegi.