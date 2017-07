«Aquest club és tota una vida, com la meva segona família»

Francesc Álvarez era, fins fa uns dies, el president del CF Pare Ignasi Puig en les últimes quatre temporades. Han estat quasi 30 els anys que Álvarez ha estat vinculat a un club que ell mateix va impulsar fa 50 anys.



Quin és el següent pas en la seva vida dins el club?

Bé, crec que el moment de ser president ja s'ha acabat. Tinc altres coses a la vida que em prenen temps i no em puc dedicar del tot al club. Però, tot i així, seguiré exercint les tasques de gerent, ajudaré en el que sigui necessari i on pugui contribuir.

Després de fer història amb els 50 anys, ara ho feu amb un títol de lliga. Com ho valora?

Sí, ha estat una gran temporada de l'equip. No hi ha millor manera de deixar la presidència que amb un títol de lliga.

Si s'hagués de quedar amb algun moment especial d'aquesta temporada, amb quin ho faria?

Bé, n'hi ha hagut molts, però la veritat és que el més especial ha estat la consecució del títol de lliga. Veure els jugadors i l'afició units, celebrant un títol que és la recompensa de molts anys d'esforç i sacrifici no té preu per a mi.

Vostè és, com aquell qui diu, el pare d'aquest club. Què significa, el CF Pare Ignasi Puig?

És tota una vida; a la força, quan una persona tira endavant un projecte el sent seu. Encara que hagi estat fora algun temps, mai no he deixat de seguir l'equip i de patir, perquè quan les coses han anat malament també ho he patit molt. Sincerament, és com una segona família per a mi.

I ara és Ángel Páez qui li agafa el relleu; com ho troba?

Doncs, molt bé. L'Àngel és una persona de confiança que viu tant o més que jo aquest sentiment de formar part del Xup. Ell ja va ser president del club fa 10 anys, i estic segur que ho farà d'allò més bé.

En alguna ocasió ha dit que aquest club és d'aquells que, tot i les dificultats, mai no moriran?

Sí, perquè mantenir un club de barri és molt complicat. Les coses mai no poden anar bé, s'ha de lluitar constantment. Però l'amor que té la gent del Xup per aquest club farà que mai no desaparegui.

I, finalment, com preveu el futur de l'entitat?

Difícil per la situació, però estic segur que arribaran més èxits perquè estem fent les coses bé.