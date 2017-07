«Una clau de l'èxit és que molts jugadors fa set anys que juguem junts»

Enric Casasayas, que va néixer a Manresa fa 28 anys, es va iniciar en la pràctica del waterpolo des de ben petit, i fa divuit anys que juga a les files del CN Manresa, abans, i el CN Minorisa, les darreres dues temporades. Aquesta temporada ha marcat un total de 62 gols i ha estat una de les referències del primer equip masculí manresà, que ha completat una gran temporada i ha assolit l'ascens a Primera Catalana, la quarta divisió més potent del waterpolo estatal.



Va començar a jugar a waterpolo ja des de ben petit...

Em vaig iniciar en la categoria d'escola, ja que aquells anys no hi havia benjamins.

I des de llavors ha estat un fix dels equips manresans...

Excepte els anys de cadet, ja que no érem prou jugadors i vam haver d'anar a Sallent cedits. En edat juvenil vaig tornar i m'hi vaig estar fins que el Manresa va desaparèixer. Llavors vaig tornar a Sallent, i em vaig incorporar al Minorisa en el seu segon any de vida.

I en el seu primer curs amb el Minorisa ja va aconseguir un ascens de categoria...

Sí, en molts partits vam tenir alts i baixos en el nostre joc, però al final ens en vam sortir i vam poder pujar a Segona A.

I aquesta temporada els ha costat més, però han tornat a estar a un gran nivell i han pujat a Primera Catalana...

Hem tingut situacions més difícils i t'havies d'esforçar més per guanyar els partits, un fet que també agraeixes, però les hem aconseguit solucionar, excepte quan el rival era l'equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens ha guanyat els quatre partits de la temporada.

Quines han estat les claus de l'èxit d'enguany?

Una clau del nostre èxit és que pràcticament el vuitanta per cent de l'equip fa set temporades que juguem junts. Som una colla d'amics que ens trobem per entrenar i jugar els partits, que al final és el que ens fa aguantar, ja que sense competició no és el mateix.

De cara al curs vinent, quin objectiu es marca?

Si aconseguim mantenir el bloc i sumar alguna peça més, tenim equip per ser de mitja taula en amunt. Per tal d'assolir-ho, hauríem de jugar bé durant tot el partit i no tenir alts i baixos.

Vostè ja té experiència a Primera amb el Sallent. Com és la categoria?

Crec que la Primera Catalana té més nivell que la Segona Estatal, ja que el nivell del waterpolo català és dels més forts de l'estat.

Quin consell donaria als joves que no han jugat mai a Primera?

Que no tinguin complexos, que no tinguin por de trobar-se un jugador més fort.

El salt entre Segona i Primera Catalana es nota molt?

Es notarà molt. A Segona et trobes dos o tres jugadors forts per equip, mentre que a Primera gairebé el 70 per cent dels equips són iguals o més forts que el teu.

Aquesta temporada ha estat el màxim golejador de l'equip. S'ho esperava?

No, ha estat una casualitat. A més, abans havia jugat de central o boia, i aquesta temporada he jugat d'extrem i he pogut atacar més.

Li va costar adaptar-se al seu nou rol dins l'equip?

No em va costar, ja que he passat per totes les posicions i no tinc cap preferència; el que jo vull és jugar.