Un club de poble, però amb projectes molt ambiciosos

? Tot i tenir només un any de vida, l'Athletic Aguilar de Segarra, amb el títol de la Segona Territorial grup D, i amb l'ascens a la Primera Territorial, es mostra molt ambiciós i ja es planteja projectes de futur. Malgrat fundar-se el 2016 amb un equip sènior, el club aguilanenc no vol crear falses i·lusions però vol seguir creixent i ampliar la família en un dels pobles més petits del Bages. Un dels nous projectes en ment de l'Athletic Aguilar de Segarra és crear un sènior B, amb l'objectiu de fer escola, plantilla i engrandir l'entitat. També es vol crear un equip base per a la canalla jove del poble. El president de l'Athletic Aguilar, Manel Calderó, té molt clar quina filosofia vol per al seu club: «Volem que sigui el caldo de cultiu de l'amistat, de l'esport en equip, dels valors i uns dels centres socials d'Aguilar». D'altra banda, el president el defineix com «un club de futbol sala que se centra més enllà d'una pista i d'una pilota. Creiem que l'esport és la base per construir amistat, valors i fer poble... El futbol sala, per tant, no és la fi, podríem dir que és el mitjà en el qual caminem per ser qui volem ser en el futur».