El CN Minorisa clou el curs amb un amistós davant el Polytechnic London

L'equip absolut masculí del Club Natació Minorisa va caure per la mínima (7-8) en el partit de cloenda d'una temporada en la qual el conjunt bagenc ha assolit l'ascens a Primera Catalana, el segon en dues temporades. El partit va tenir tots els ingredients que calen perquè fos atractiu: gols, duresa i companyonia, i a més hi van debutar alguns dels jugadors cadets i infantils que han destacat durant la campanya.

A l'inici del matx, els britànics van demostrar que anaven a totes i que estaven en un moment de forma més bo que els bagencs. D'aquesta manera, els visitants van imposar una fortalesa física més gran i es van situar amb un 0-2 en el marcador ben aviat. Poc després, els manresans van treure l'orgull i, amb dianes de Ruiz i Enric Casasayas, van tornar a igualar el duel. Tot seguit, uns londinencs que disposaven d'una àmplia superioritat de pes i alçada van tornar a distanciar-se en el marcador amb tres gols més. En una de les dar-reres jugades de la primera meitat, l'infantil Flores va situar el 3-5, resultat amb el qual es va arribar a la mitja part de l'enfrontament.

El tercer període del matx va ser més igualat, i llavors la natació va fer acte de presència i va guanyar importància. Cabrera, un reforç vingut del Club Natació Sallent, va situar els locals només un gol per sota. Llavors, els anglesos van tornar a augmentar el ritme de joc i van anotar dues dianes més abans que un altre dels joves del planter local, León, posés el 5-7 en l'electrònic. Amb aquest resultat es va entrar en els darrers vuit minuts de joc. Cabrera i altra vegada Casasayas van aconseguir empatar el duel i posar emoció de cara a la recta final de l'encontre. Quan faltaven només 28 segons per a l'acabament, els visitants van superar el porter infantil Sala, que va estar encertat sota els pals, i van tornar a agafar avantatge. En la darrera jugada del duel, els bagencs estaven en superioritat, i el debutant Masplà va tenir l'oportunitat d'establir l'empat, però la va desaprofitar i la victòria va ser per als anglesos.

En un partit arbitrat pel manresà Àlex Izquierdo, per part del Club Natació Minorisa van jugar Prieto, Nogueras, Casasayas, Ruiz, Puerta, Muns, León, Talavera, Masplà, Flores, Lafoz, Jódar, Sala, Comellas i Polinario.