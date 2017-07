El futbol, un estil de vida al barri del Xup

Els caps de setmana s'han convertit en una cita ineludible amb el futbol al barri del Xup. El principal culpable d'incrementar la passió del barri per aquest esport ha estat el primer equip del seu club de futbol, el Pare Ignasi Puig. El conjunt entrenat per Kiko González ha aconseguit aquesta temporada el títol de lliga del grup 2 de Quarta Catalana i l'ascens directe a la tercera categoria després d'un any molt dur i disputat, especialment contra un altre equip de la ciutat i el seu gran rival d'enguany, el CE Manresa B.

D'aquesta manera, el club manresà torna després de quatre temporades a la Tercera Catalana amb l'objectiu d'aconseguir la permanència. «Som conscients que serà difícil, però l'objectiu del club és quedar-s'hi», explica Ángel Páez, que ha agafat des de fa uns dies el relleu en la presidència a Francesc Álvarez.

El CF Pare Ignasi Puig per fi ha pogut certificar l'ascens després de tres temporades quedant-se a les portes de Tercera. En aquest èxit assolit pels manresans, les xifres parlen per si soles. Només han perdut un partit en tota la temporada i n'han empatat un altre. A més, els de González han aconseguit ser l'equip menys golejat de tota la competició.



Fort lligam amb el barri

Que el futbol és la religió dels caps de setmana per als veïns del Xup no és novetat. Com tampoc ho és que al barri manresà s'hagi recuperat la il·lusió per aquest esport.

«La connexió de l'equip amb el barri és molt forta», explica Álvarez, que també diu que «no veia des de fa molt temps aquesta passió i aquest suport a l'equip. Tot això és gràcies als nostres jugadors». Uns aficionats que han volgut acompanyar el seu equip en els desplaçaments en altres camps de futbol durant el campionat. «Els últims partits com a visitant, venien molts aficionats a animar-nos, i això és molt important per a nosaltres», afegeix Páez.



Tot sacrifici té benefici

En total són 24 jugadors els que han fet possible que els seus aficionats tornin a gaudir del futbol. Un equip integrat per la majoria de jugadors del barri, amb una base sòlida des de fa tres temporades, quan es va iniciar aquest projecte. Des de llavors, la implicació dels seus membres ha estat màxima, i el seu treball i esforç, els darrers anys, s'ha vist reflectit en la consecució del títol. «Hem patit molt i ens hi hem escarrassat molt, però tot sacrifici té el seu benefici», destaca Álvarez.

La persona escollida per conduir l'equip en aquest camí va ser Kiko González, peça clau per al club en la seva etapa com a jugador. En tres temporades, González ha aconseguit avenir-se amb el vestuari i crear un ambient familiar. «Ell, al principi, no n'estava convençut, però finalment va decidir encarar el repte», destaca Álvarez d'un González que és definit per l'expresident de l'entitat manresana com «un líder que s'ha guanyat el respecte del vestuari i que té les coses molt clares».

La humilitat i la competitivitat són els valors del primer equip que més han destacat aquesta temporada segons els directius del club. «Som una entitat que respecta el rival i competeix, així ens hem caracteritzat aquesta temporada», conclou Álvarez.

I, de cara a la següent, l'equip preveu alguna incorporació, però té clar que la majoria de jugadors continuaran. Una altra de les previsions de les seves apostes és formar un equip de Quarta Catalana pel gran nombre de fixos de què disposa el primer equip. De moment, però, aquest projecte està aturat en espera de novetats.

La pretemporada de l'equip començarà a mitjan agost, i es disputarà el seu primer títol en el clàssic Torneig Interbarris de Festa Major del proper 25 d'agost.