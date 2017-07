Ibaka renova després de replicar els rumors que dubtaven de la seva edat

Serge Ibaka va arribar als Toronto Raptors al tram final de la temporada passada, traspassat pels Orlando Magic, i s'hi quedarà tres anys més després de l'acord de renovació al qual ha arribat amb la franquícia canadenca.

L'exjugador del Bàsquet Manresa signarà un contracte per tres anys, pels quals cobrarà un total de 57 milions d'euros, una xifra que el situa com el segon jugador més ben pagat de la plantilla dels Raptors, només darrere de DeMar DeRozan, que cobra més de 24 milions d'euros per any.

La renovació d'Ibaka pels Raptors va sortir a la llum hores després que l'exmanresà publiqués un contundent comunicat en el qual responia als rumors que l'acusaven d'haver falsejat la seva edat. «Vaig néixer a la capital de la República del Congo, Brazzaville. Una ciutat de més d'un milió d'habitants. Una ciutat amb hospitals, amb registre civil i una administració. Vaig néixer en una família unida i plena d'amor. No vaig néixer a la selva», explica Ibaka, nascut el 18 de febrer del 1989, i que, per tant, té 27 anys.

«Estic molt trist perquè molta gent ha llegit un rumor i es deu haver fet una idea errònia que podria durar per sempre, perquè potser no llegirà el que estic escrivint ara. El que sí que és segur és que ningú pot treure'm l'orgull pels meus orígens i l'amor que tinc pel bàsquet», conclou Ibaka.