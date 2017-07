Els joves alemanys aprofiten un error per ser campions

Una clamorosa errada de Marcelo Díaz a l'hora de treure la pilota de darrere, aprofitada per Werner per oferir el gol fet a Stindl, va donar a Alemanya la Copa Confederacions. L'aposta del tècnic, Joachim Löw, de donar l'oportunitat a la nova onada de joves valors del seu país en detriment dels més consagrats ha estat un èxit. La demostració de la força del planter alemany queda clara amb aquest títol i també amb l'europeu sub-21 aconseguit divendres. El potencial teutó és gran i amenaça de créixer.

Tot i així, el partit dels europeus no va ser el millor que han fet en el campionat. Xile va pressionar més i millor a l'inici, però Ter Stegen va evitar la primera rematada de Vidal i tampoc no hi va haver encert en les arribades posteriors de Vargas, Isla i Alexis. Just després d'aquesta última acció va arribar el gol, amb la pèrdua de Díaz i la passada de la mort de Werner a Stindl. Xile va pagar el cop i Alemanya hauria pogut sentenciar en els seus millors minuts, abans del descans. Goretzka, en dues oportunitats, Draxler i Werner, que va veure com Isla li prenia la rematada a última hora, no van anotar un segon gol que els hauria donat molta tranquil·litat.



Tensió al camp

La segona part va ser molt més travada. Draxler va tenir l'única contra amb cara i ulls d'uns alemanys que es van dedicar a defensar l'avantatge davant de l'escomesa d'una Xile que va fer una passa endavant quan va situar Valencia per Díaz. De pas, els de Pizzi van augmentar la duresa i el col·legiat va perdonar l'expulsió a Jara tot i fer ús del VAR, el sistema de revisió de vídeo.

Alemanya només va patir de debò els darrers deu minuts, amb l'entrada dels revolucionats Sagal i Puch. Entre tots dos van estar a punt de treure partit d'una indecisió de Ter Stegen, però el porter del Barça va ser decisiu i va aturar una falta a l'últim minut a Alexis que hauria suposat l'empat. Alemanya afegeix un nou títol a la col·lecció; aquest, amb sang nova.