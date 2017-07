Els jugadors del CT Manresa tenen protagonisme a l'Obert juvenil Tous

Les pistes del CT Manresa van veure finalitzar ahir la 27a edició de l'Obert juvenil de tennis Tous. Més de 300 tennistes inscrits, d'arreu de tot Catalunya, han jugat durant els darrers cinc caps de setmana el torneig federat que organitza el CT Manresa amb el patrocinador de Tous, que, amb els premis que lliura, dóna relleu i prestigi a la competició. Els jugadors locals han tingut enguany un paper destacat, amb tres campions en les categories respectives.

En la categoria benjamí masculí, Eudald González, del CT Els Gorchs, va imposar-se a la final al jugador del CT Manresa Jan Marco. En la categoria benjamí femení, la local Carlota Vilà va proclamar-se campiona després de der-rotar a la final la jugadora del Se-Ball Tennis Xènia Jezequel. En la categoria aleví masculí, el jugador del CT Cabrils va imposar-se al seu company Àlex Izquierdo.

En la categoria aleví femení, la tennista del CT Manresa Laia Gar-riga va derrotar a la final la jugadora del Poliesportiu Puigcerdà Sofhie Perelló. Entre els infantils masculins, el jugador del CT Manresa Pol Masafret va superar el tennista del CT Vic Kenenth Ravbinad. En infantil femení, la jugadora del CE Laietà va superar a la final la tennista del CT Cabrils Olivia Alcalà.

En cadet masculí, el tennista del CT Cabrils va guanyar a la final el seu company de club, David Álvarez. En la categoria cadet femení, Laura Guberna, del CE Laietà, va guanyar a la final la jugadora del FCT Marina Prieto. En la categoria júnior masculí, Max Alcalà, del CT Cabrils, va desfer-se a la final del seu company Àlex de Vilar. En la categoria júnior femení, la tennista del FCT Judit González va derrotar la jugadora del CE Laietà Ariadna Bridnes.



Entrega de premis

A l'acte de lliurament de premis hi van assistir el president del Club Tennis Manresa, Anjo Valentí; el secretari de la junta de la Federació Catalana de tennis, Jaume Marqués; el regidor d'esports de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Tomás Casero; i el regidor d'esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta. L'empresa Tous fa molts anys que patrocina el CT Manresa en els seus respectius esdeveniments, i en especial aquest obert juvenil, del qual es compleixen 27 edicions. Karla Cosgaya i Hèlia Santeugini, de l'Store Managers Botiga Tous Manresa, van participar en l'entrega de guardons.

Enguany, l'escola del CT Manresa ha estat protagonista, amb un paper molt destacat en aquest Obert juvenil Tous. Dels quatre finalistes del club manresà, tres van aconseguir guanyar en les seves categories respectives, i l'altre va quedar subcampió. El president del club manresà, Anjo Valentí, es mostrava molt orgullós de tota la feina que ha estat fent els darrers anys l'escola manresana: «Els bons resultats dels tennistes del club manresà són gràcies al treball que es fa a l'escola i que any rere any està donant fruits. Així doncs, cal continuar treballant en la mateixa direcció per recollir encara més recompenses».