Kittel s'imposa a Lieja en una etapa marcada per una caiguda de Froome

L'esprintador alemany Marcel Kittel es va imposar ahir en la segona etapa del Tour de França, davant del francès Arnaud Demare i del també alemany André Greipel, en una jornada en què el britànic Geraint Thomas va conservar el mallot groc de líder.

Kittel es va imposar en la primera arribada massiva de l'edició d'enguany i va sumar així el seu desè triomf a la ronda gal·la, que va celebrar amb llàgrimes que no va poder reprimir després de creuar primer la línia de meta.

La jornada va estar marcada per l'escapada de quatre ciclistes, dels quals el nord-americà Tylor Phinney i el francès Yoann Offredo van ser els últims supervivents, caçats a l'últim quilòmetre.

A més, el britànic Chris Froome, guanyador de les dues últimes edicions, va caure quan quedaven uns vint quilòmetres per al final i va fer-se algunes esgarrinxades, però va poder reprendre la cursa i va entrar al gran grup.

«Afortunadament no tinc cap lesió, només he perdut una mica de pell, però això forma part de la naturalesa de la cursa. Sabíem que les condicions eren complicades, que la carretera estava molla, i això suposa un gran risc, és fàcil que hi hagi contacte entre les rodes», va assenyalar Froome.