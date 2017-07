Marc Márquez allarga la ratxa i es corona 'kàiser' al seu circuit talismà

El cerverí Marc Márquez (Honda) es va coronar ahir com un autèntic kaiser en un dels seus circuits talismà, el traçat de Sachsenring, escenari del gran premi d'Alemanya de MotoGP, en què acumula vuit victòries consecutives en les tres categories.

El català s'ha imposat en totes les seves participacions a Sach-senring, on va guanyar en 125, ho va fer dues vegades en Moto2 i ara en suma cinc en MotoGP, totes acompanyades del millor temps dels entrenaments.

Márquez va superar amb suficiència en el tram final el seu rival més directe, l'alemany Jonas Folger (Yamaha), que va voler brillar com a local i ho va aconseguir. Amb la victòria, el pilot d'Honda passa a encapçalar la classificació provisional del mundial (129 punts) amb cinc punts d'avantatge sobre Maverick Viñales, sis respecte a Andrea Dovizioso, 10 amb Rossi i 26 respecte a Pedrosa.



Lesió d'Àlex Márquez

La jornada, però, va ser agredolça per a la família Márquez, ja que Àlex, pilot de Moto2, va caure durant la cursa i es va fer una fissura en una vèrtebra cervical. Avui se li faran més proves per confirmar el diagnòstic del cerví, quart en la classificació provisional del mundial de Moto2.

Àlex Márquez va caure en la cinquena volta de la cursa de Moto2 i va picar amb la seva pròpia moto, però va tornar pel seu propi peu al taller, encara que amb molèsties a les cervicals. I segons va informar el seu equip, Márquez haurà de portar un collaret protector durant deu dies, com a mínim.

La cursa de Moto2 la va guanyar l'italià Franco Morbidelli, que va sumar la seva sisena victòria de la temporada amb mestria, ja que va frenar tots els atacs del portuguès Miguel Oliveira en les últimes voltes de la cursa alemanya.

En Moto 3, el mallorquí Joan Mir (Honda) va vèncer l'italià Romano Fenati i l'andalús Marcos Ramírez. D'aquesta manera, Mir augmenta el seu avantatge al capdavant del mundial: 37 punts respecte a Fenati.



Sanció a Passini per Barcelona

L'italià Mattia Pasini (Kalex) ha estat desqualificat del gran premi de Catalunya de Moto2 per la direcció de la cursa del campionat del món de motociclisme per haver-hi usat un tipus d'oli no homologat. Pasini, que va acabar quart a Barcelona, perd els 13 punts d'aquesta posició però manté la cinquena plaça en la classificació provisional del mundial.