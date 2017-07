«Som la millor escola de Catalunya»

L'ascens i posterior permanència de les noies a Divisió d'Honor, i la progressió de l'atleta banyolina Esther Guerrero, que va ser olímpica a Rio, són algunes de les darreres fites de Lleonart, que ja fa 24 anys que és al Club Atlètic Manresa

El 24 de maig del 1997 va rebre el reconeixement com a millor entrenador de Manresa. Vint anys després, el dimecres passat, Joan Lleonart va tornar a ser distingit com a millor tècnic manresà en el marc de la 47a Nit de l'Esportista, al Kursaal. Sobretot, la trajectòria de l'equip femení del Club Atlètic Manresa els darrers anys, amb l'ascens a Divisió d'Honor inclòs, i el seu treball amb la banyolina Esther Gurrero fins al punt d'aconseguir fer-la olímpica a Rio de Janeiro, avalen, entre moltes altres fites aconseguides pels atletes que ell guia, el treball de Lleonart en l'atletisme no només de Manresa, sinó també d'altres àmbits.



Com va arribar a ser entrenador del CA Manresa?

Recordo que vaig hipotecar les vacances de tres estius, els dels 28, 29 i 30 anys, per fer la formació de tècnic a la Federació Espanyola. Havia deixat de ser atleta de 800 i 1.500; ho vaig ser dels 14 als 27 anys al CAM. La Mercè Rosich, actual presidenta del club, va ser qui em va induir a fer el curs d'entrenador, i quan vaig acabar, després dels Jocs Olímpics de Barcelona, ella mateixa em va demanar que entrenés els atletes del CA Manresa de fons i mig fons. La Mercè n'era l'entrenadora i va deixar el relleu a l'Ivo Clotet, però aquest ho va haver deixar després de poc temps, i va quedar un buit a l'entitat. Vaig coincidir amb la generació del 77, 78 i 79, una de les millors, amb noms com Meritxell Calduch, Just Sociats, Alícia Fernández, Griselda Guncà, Anna Bover, etc., alguns dels quals encara estan competint i altres fa ben poc que ho han deixat. Aquests atletes van ser un referents per a mi pel seu compromís i el seu caràcter. Va ser un bon inici de la meva experiència com a tècnic.

No en va tenir prou d'entrenar, que va buscar fites més altes?

Doncs la veritat és que la meva intenció era crear un projecte, era el que em motivava. Era el projecte de l'atletisme femení, amb el suport del president de l'entitat, el Lluís Carrascosa, i de la mateixa Mercè Rosich, que ja formava part de la junta. Per què femení i no masculí? És fàcil d'entendre; les dones maduren abans tant físicament com mentalment i, per tant, poden competir amb menys edat en àmbit estatal. L'evolució esportiva és diferent, tot i que, més endavant, a partir dels 27 anys normalment s'equipara. Les noies, de jovenetes, ja tenen clar el que volen, i els nois, no tant.

I ho va tirar endavant?

La temporada 93/94 ja vam iniciar el projecte amb l'equip a Segona Catalana, que va pujar a Primera Catalana amb noms com Sílvia Leal, Meritxell Calduch o Isabel Espelt. La campanya 95/96 ens vam presentar a la fase d'ascens a Primera estatal en un concurs que va tenir lloc al Congost amb una dona per prova. I el CA Manresa va guanyar davant set equips d'arreu d'Espanya. En tres anys havíem aconseguit situar-nos entre els 32 millors equips estatals, una cosa que no s'havia fet mai. A partir d'aquí, vam intentar traslladar, donar a conèixer, la nostra activitat a la ciutat, i el paper de la premsa en general i en particular de Regió7 va ser clau. Fins aquell moment sortíem molt poc als mitjans de comunicació, un cop al mes aproximadament. Vam vendre l'esport femení, i vam donar a entendre que les noies tenien una altra sortida que no fos el bàsquet, que era el que més practicaven les noies a Manresa.

I l'equip no es va conformar amb la Primera estatal.

El 2001vam prendre part en la fase d'ascens a Durango amb un gran temporal d'aigua i vent. L'equip no estava prou madur i va quedar últim. L'any següent vam tornar a tenir l'ocasió de pujar a Getafe, les noies van quedar primeres, i van ascendir a Divisió d'Honor B (una fase intermèdia entre la Primera estatal i la Divisió d'Honor que ara ja no existeix) i ens vam situar entre els 16 millors equips d'Espanya, tot i que vam baixar el curs següent. Malgrat el descens, érem un dels equips consolidats a Primera estatal que ja havien tastat la Divisió d'Honor B. Més endavant, el 2014, i en l'únic encontre en què jo no vaig poder ser per un motiu familiar, a Tres Cantos, l'equip va assolir la Divisió d'Honor i vam tocar el cel. La curiositat va ser que jo, des de casa, amb l'ordinador, sabia abans que les mateixes atletes els resultats i, per tant, els vaig comunicar l'ascens abans que elles ho sabessin. Era el màxim a què podíem aspirar, i per tant semblava que aquí s'acabaria el projecte.

Però el 'miracle' ha continuat...

Un cop a Divisió d'Honor, el que volíem era que les atletes de la casa gaudissin de l'experiència, amb el suport de 5 a 6 esportistes de fora per omplir les mancances que teníem en alguna de les proves. El 2015 vam salvar-nos del descens en el darrer relleu de la Marina Petkova. El 2016 ens vam presentar a la Divisió d'Honor més fortes. Vam situar-nos a la fase de permanència a Valladolid, i no només ens vam salvar, sinó que vam guanyar el concurs i, per tant, vam acabar novenes a la classificació final de Divisió d'Honor. I aquest any, malgrat tenir baixes importants, com la de Paula Sevilla, Núria Tió, Emilia del Hoyo o Anna Circuns, hem entrat a la fase pel títol, a Castelló, lluitant per evitar la darrera plaça, la vuitena plaça final.

Després de tot el que s'ha aconseguit, si algun dia es baixa de la Divisió d'Honor, serà un fracàs?

Jo crec que no. Nosaltres hem de seguir treballant amb les atletes d'aquí. Som la millor escola de Catalunya i ens ho hem guanyat a pols. Pel que fa al primer equip, ha estat fonamental la continuïtat dels tècnics Àngel Garcia i Maria Alba Martí. Tota la gent hi està molt implicada. A l'escola cal valorar la garantia que ofereixen el coordinador Jordi Pierola, i Alba Gallardo com a entrenadora. Ara mateix, pugen un grup de nenes amb un gran nivell, sobretot de l'equip cadet. No ens podem aturar, hem de continuar treballant, tot i que puguem pensar que algun dia podríem perdre la categoria. Estem preparats, hem de ser realistes. També tinc clar que si un any baixem, el següent tornarem a pujar.

Quan el van fer director tècnic del club?

El 2000 vaig rebutjar la proposta que em van fer. No em creia preparat, però vaig continuar com a tècnic. El setembre del 2006 vaig deixar la feina en una assessoria i vaig fer realitat un altre somni, ser un professional de l'atletisme, i fins ara.

Pot créixer més, el CA Manresa?

No ho crec factible, sobretot per les instal·lacions. De totes maneres hem de continuar treballant amb l'estructura actual i amb il·lusió.

Pel que fa a organització, quin paper té el CAM a la ciutat?

S'havien organitzat diverses curses que per diferents motius no havien arrelat. Darrerament, però, els 10 km Ciutat de Manresa estan funcionant molt bé. Som en una ciutat complicada per l'orografia i no s'havia trobat un circuit atractiu. Ara sí, i de moment hem fet 14 edicions dels 10 km en un traçat permanent. Aquesta prova no la fem pels atletes del club, que també, sinó per tota la gent de Manresa i comarca. S'ho han de creure i gaudir d'una cursa pels carrers de la ciutat en un dia sense perill de cotxes.

Les escoles i instituts han estat darrerament un viver d'atletes.

Fa onze anys que apropem l'atletisme als centres educatius. Aquest ha estat també un projecte molt encertat. Els campionats per alumnes de 1r d'ESO són una font d'atletes. Els joves s'adonen que també es pot practicar l'atletisme a Manresa.

El CA Manresa ha cuidat molt l'atletisme femení; això vol dir que s'ha deixat de banda l'atletisme masculí?

Rotundament no. Hem participat en fases d'ascens a Primera estatal amb els nois, però hem de ser racionals. Vam estar a punt de pujar, però què hauria passat la temporada següent quan hauríem d'haver competit amb dos atletes per prova? Nosaltres, ara mateix, no disposem de 40 homes de nivell, i per tant podria ser un fracàs. No aniríem a buscar gent de fora perquè la nostra política és competir amb atletes de la casa. En el cas de les noies, el percentatge és del 70% de gent del club i el 30% de foranes. Si es manté així m'ho sento meu. Si aquests percentatges canviessin, ja no seria el mateix. Ara tenim 415 llicències, de les quals, uns 240 són esportistes de l'escola.

És important l'esponsorització de l'empresa Avinent?

Sense ells no seria possible tot el que estem fent. Els seus diners ens permeten donar petites beques a algunes de les atletes, i també a algun noi. Sense això no hauríem arribat a Divisió d'Honor, segur. A més, Avinent ens deixa treballar, ens deixa fer les coses a la nostra manera.

Fins ara, del CA Manresa havien marxat atletes a clubs més grans, sobretot al FC Barcelona. Això sembla que s'ha aturat. És així?

El tracte que donem a les nostres atletes i les beques que els oferim sembla que n'han aturat la marxa, perquè ja no és tan atractiu ser als altres clubs. A més, en el cas de les noies, som a Divisió d'Honor, i les atletes d'aquí tenen un gran protagonisme defensant el club de la seva ciutat. A més, cal recordar que dar-rerament, diversos atletes han estat becats als Estats Units o al CAR, i això també vol dir treball.

Continua entrenant fons i mig fons?

Sí, i a més a més, ara ve molta gent a preparar maratons, atletes que en molts casos no havien fet mai atletisme, d'entre 35 i 40 anys; arriben amb una condicions físiques que si haguessin fet esport abans, haurien tingut un molt bon nivell.

Una de les seves grans fites com a entrenador ha estat fer olímpica Esther Guerrero. Com la va conèixer?

En uns cursos de monitor el 2012, tenia d'alumna l'Esther Guerrero, i a més, com a responsable de la Federació Catalana de fons i mig fons, li feia el seguiment corresponent. Ella feia sis o set anys que estava estancada pel que fa a marques. El novembre del 2012, al cros de Santa Coloma de Farners, va venir a veure'm el seu pare i em va comentar que la seva filla volia que jo l'entrenés. El mateix dia, ella també m'ho va demanar. Era un repte per a mi, perquè és de Banyoles i jo sóc a Manresa. La temporada 2012/13 vam fer canvis en els entrenaments, i la veritat és que ella no va evolucionar, tot i que tampoc no va empitjorar. Li vaig comentar que no podia continuar entrenant en una pista de terra de 230 metres a Banyoles, que ho havia de fer al GEIG, a Girona, o bé a Olot. Al final es preparava entre Olot i Banyoles, en aquest cas sobre asfalt. També vam fer uns canvis en les vambes. Aquí va començar la seva evolució. El 2014 va rebaixar en 3'' la seva millor marca en els 800 llisos, i el febrer del 2015 va guanyar el Campionat d'Espanya de pista coberta contra pronòstic. Aquí vaig veure que es podia fer alguna cosa important. Va anar al mundial del 2015 i ha guanyat els darrers cinc estatals entre pista coberta i a l'aire lliure. També va batre el rècord de Catalunya, va ser novena als Europeus de l'any següent i va fer mínima pels Jocs de Rio; allà no va entrar a semifinals en una cursa que, més que pel resultat, va ser satisfactòria per com va anar. A L'Europeu de Belgrad va ser sisena i a la Copa d'Europa, tercera.

Com pot entrenar des de Manresa una atleta de Banyoles?

El contacte és diari via informàtica. A més, darrerament hi hem introduït un equip de professionals, com ara un fisioterapeuta, un metge, un fisiòleg, un educador postural. Per a mi, poder entrenar una atleta olímpica és el màxim. A més, ella està molt ben valorada a escala estatal i internacional.

Té algun repte més amb ella?

Que baixi dels dos minuts, que es pengi una medalla als Europeus, que vagi als Jocs de Tòquio. És difícil, tot plegat, però no impossible; ara ja és buscar l'excel·lència. També ens queda fer mínima per al Mundial. Ens queda menys d'un mes per aconseguir-ho. Sigui com sigui, em sento completament recompensat amb el que hem aconseguit fins ara, també al CA Manresa, sobretot dar-rerament, amb la classificació per al Mundial juvenil de Toni Baños.

El CA Manresa ha demostrat que funciona en l'àmbit esportiu; també en el social i l'econòmic?

Per sort, el CAM va bé en tots els àmbits. Només s'ha de tenir en compte que al darrer àpat de final de temporada érem més de 200 persones. No ho havia viscut mai abans. També tenim clar que no podem parar, perquè si ens adormim ho perdrem tot. Ara som al cel, i amb perseverança podem continuar-hi.

El canvi de la pista sintètica a l'estadi és imprescindible?

El tartan necessita un canvi sí o sí. Confiem en la predisposició de l'Ajuntament. Dels vuit carrers, els quatre vermells estan més degradats. També hem de mirar l'arbrat del voltant de la pista, que és molt bonic, però degrada el sintètic de manera alarmant amb la resina.