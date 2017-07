Obertes les inscripcions per als equips que vulguin ser al 3x3 de Sallent

El pavelló de Sallent acollirà aquest dissabte la 13a edició del torneig de 3x3 de bàsquet. La competició estarà repartida en dues categories; la primera serà la dels més petits, la premini i mini, amb nens nascuts entre els anys 2005 i 2010. El torneig es durà a terme al matí, a partir de les 10, i es preveu que s'acabi pels volts de la 1 del migdia. Les inscripcions per a aquesta categoria són de 5 euros per jugador, i en aquest modest preu s'inclou una samarreta de regal, premis per a tots els participants i un piscolabis al final del campionat.

Pel que fa a la categoria dels més grans, la sènior, el torneig començarà a partir de les cinc de la tarda, i es preveu que s'acabi cap a les 10 de la nit. En aquest tram s'inclouen tres categories; la infantil-cadet, amb nens i nenes nascuts entre els anys 2001 i 2004; la sènior, amb jugadors nascut abans de l'any 2001; i la categoria més gran, la dels veterans, amb homes nascut abans de l'any 1982. El preu per cada jugador s'incrementa respecte a la categoria dels més petits, i els participants hauran de pagar un total de 10 euros. Amb aquest preu simbòlic s'inclouen una samarreta regal, una botifarrada gratuïta per a tots els participants i premis per als dos primers equips classificats de cada categoria.

El termini per inscriure's és el dimecres 5 de juliol. Es podrà fer al telèfon de Martí Esport (938372222), Joan Martí (696447383), Txus (615985901) i Aleix Xixons (692287409).