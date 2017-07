Un projecte de base estancat per manca d'inversions i ajudes

? Un dels principals reclams del Club de Futbol Pare Ignasi Puig és que no té la possibilitat d'invertir i apostar en la seva base per manca de recursos. A l'acte de La Nit de l'Esportista, celebrat el 28 de juny passat, el club va ser reconegut per l'èxit esportiu de la temporada. Per als directius, aquest podria ser el primer pas per començar a tenir en compte el barri del Xup en matèria esportiva. El principal reclam dels manresans és en l'àmbit de les instal·lacions. Són conscients que el fet de no disposar d'un camp de gespa els perjudica a l'hora de captar infants. Aquesta és la seva principal missió a llarg termini; construir un projecte de futbol base, tot i ser conscients de les limitacions que suposa ser un club de barri. De cara al futur, els del Xup reclamen més atenció a les administracions perquè els ajudin a cuidar el seu futbol i per disposar d'unes instal·lacions que estiguin d'acord amb les seves necessitats.