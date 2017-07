El waterpolo manresà recupera el seu lloc amb passes de gegant

Quan el Club Natació Manresa va desaparèixer, el maig de l'any 2013, el waterpolo també es va fer fonedís a la capital bagenca, que anys enrere havia estat una ciutat de referència en àmbit estatal. Pocs mesos després, el setembre, va aparèixer un altra entitat a la ciutat, el CN Minorisa, però aquella temporada inicial només va poder competir amb equips de base. Ara, només quatre anys després, el Minorisa ja ha aconseguit situar els dos conjunts absoluts a Primera Catalana, i en el cas del masculí ho ha fet amb dos ascensos les dar-reres dues campanyes.

En la seva segona temporada de vida, els tècnics del club bagenc van decidir crear un equip sènior masculí amb l'únic objectiu d'ensenyar als jugadors de la base que tenien un camí en la categoria absoluta. Segons va reconèixer el primer entrenador de l'equip, Gaspar Ventura, aquell conjunt estava «poc organitzat», i va finalitzar en els darrers llocs de la classificació de Segona B. L'any següent, les coses van anar millor i es va assolir l'ascens a Segona A. «Va ser una temporada complicada, on ens vam enfrontar a dos o tres equips potents que ens van plantejar certa dificultat. Tot i així, vam poder superar els obstacles i vam quedar primers de la categoria», va explicar Ventura.

L'estiu passat es va iniciar amb contratemps importants, ja que un boia i un marcador de boia van marxar, i es va haver de refer una mica l'equip. Tot i així, els manresans han tornat a signar una gran temporada, ja que han tornat a aconseguir pujar de categoria, aquest cop, a Primera Catalana. Ventura considera que el més important ha estat «l'esperit d'equip. No érem els millors amb diferència, hi havia diversos rivals del nostre nivell, però la pinya que hem fet aquests mesos ens ha permès superar les situacions complicades i assolir de nou un ascens. Hem creat il·lusió, i això no té preu». Els dos referents de l'equip han estat Marc Bisbal i Enric Casasayas, que han fet 60 i 62 gols respectivament (l'equip en va anotar uns 240). A més, el tècnic ha tingut molt en compte el planter i ha fet debutar alguns waterpolistes de fins a 14 anys, que han gaudit en tot moment de la inestimable ajuda d'uns veterans que també estan molt implicats en les diverses tasques del club. El cas més impactant és el de Jaume Calatayud, que té 52 anys i encara està en forma i té prou ganes de jugar en el primer equip bagenc.

De cara a la temporada vinent, l'equip de Manresa buscarà estabilitat sense renunciar a res, i tindrà els reptes principals de consolidar la categoria i agafar el nivell de les lligues estatals. Respecte a la possibilitat d'un nou ascens, Ventura es va mostrar molt contundent i va afirmar que «som un equip de llarg recorregut, però ara mateix la Segona estatal no és un dels objectius més importants».



El debut de l'equip B

Aprofitant l'ascens a Segona A, l'estiu passat, el Club Natació Minorisa va crear un equip filial per tal que els joves jugadors de l'entitat poguessin tenir minuts i foguejar-se davant de jugadors més grans, més bregats físicament i amb més experiència. Aquesta situació ha estat positiva per a Ventura, tot i que pel que fa a resultats no va anar gaire bé, ja que es van perdre un gran nombre de partits. Quant al conjunt femení, aquest curs s'ha classificat en la quarta posició a Primera Catalana, i de cara a l'any que ve hi ha la possibilitat de recuperar dues jugadores que havien passat pel club amb anterioritat. Si aquest fet es produeix, el conjunt tindrà més possibilitats d'estar a la zona alta de la taula classificatòria i, no se sap mai, d'obtenir l'ascens a la Primera Estatal.



Ampliar la base, un repte

A part dels tres equips absoluts, el Club Natació Minorisa només té tres equips de base: el cadet, l'infantil i aleví. El primer ha fet un salt important aquest curs i ha completat una temporada digna, amb molt entusiasme i il·lusió en els entrenaments i partits i amb molts jugadors de primer any a la plantilla. El curs vinent, per tant, l'equip tindrà més marge de millora. Pel que fa als altres dos, també seguiran sent competitius i faran un bon paper en les seves competicions respectives. De cara a les properes campanyes, el repte principal és ampliar el nombre de formacions. Ventura posa el focus «a crear algun equip benjamí i, especialment, a aconseguir més noies, ja que només en tenim quatre o cinc en els equips infantil i aleví mixtos. Si això es manté així, quan les jugadores veteranes de l'equip hagin de plegar tindrem molts problemes per establir un relleu generacional de garantia».



Unes piscines molt carregades

El Complex Esportiu de les piscines municipals de Manresa és l'escenari d'un gran nombre de disciplines esportives, com per exemple la natació, la natació sincronitzada, el triatló o el waterpolo. Per tant, cada cop es va fent més difícil quadrar els horaris d'ús de les piscines, i en alguna ocasió, els waterpolistes de la capital bagenca s'han entrenat a les instal·lacions del Club Natació Sallent. Ventura explica que «estem molt agraïts al club i especialment al seu entrenador, el Jordi López, però hem de buscar més solucions per tal de descarregar la piscina d'activitats». A més de l'entitat sallentina, els manresans també mantenen bones relacions amb altres clubs, com ara el Club Natació Terrassa. Un exemple d'això és que el porter de l'equip juvenil vallesà, Arnau Fernández, ha jugat en qualitat de cedit al primer equip manresà.