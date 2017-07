El Barça admet que ven entrades VIP en el seu benefici amb el Seient Lliure

El FC Barcelona va reconèixer ahir haver fet servir el Seient Lliure (el sistema d'alliberament de localitats dels seus socis) per vendre entrades d'alta gamma que li proporcionen un marge de benefici més gran, però va matisar que els ingressos per aquest concepte sempre es reinverteixen al club.

El vicepresident primer i responsable de l'àrea social, Jordi Cardoner, va precisar que la VIP Experience, un servei premium que inclou l'entrada per presenciar el partit a l'estadi, servei de càtering, aparcament i assistència d'hostesses, aporta al club «17 milions d'euros per temporada» i que aquests diners es tornen a invertir en l'entitat.

«El club no s'apropia dels beneficis (de les entrades VIP). El que fa és generar beneficis per a la col·lectivitat social. Entre altres coses, ens permet no pujar els abonaments des del 2010, tenir 3.000 passis infantils, emprendre fitxatges de grans jugadors o disposar de liquiditat en la tresoreria», va afirmar Cardoner.



Reacció a una informació

El vicepresident primer del FC Barcelona va comparèixer ahir a la tarda davant la premsa amb la intenció de desmentir una informació de TV3 que apuntava que el Barça no informa el soci afectat d'aquest negoci i li liquida l'entrada a preu de taquilla i no per la quantitat venuda, en alguns casos entre 1.200 i 1.500 euros.

«S'ha generat molt soroll per alguna cosa que no calia, i m'hagués agradat que la televisió pública del meu país hagués contrastat aquesta notícia», va lamentar Cardona, que no va desmentir l'esmentada informació sinó que només es va limitar a precisar que aquesta pràctica que ha denunciat la televisió pública és perfectament legítima.

«Segur que ens hem equivocat en altres coses però no en això. La liquidació del Seient Lliure va lligada al PVP (preu de venta al públic), sense extres», va manifestar Cardoner, que va defensar que el sobrecost d'aquestes localitats quan van destinades a clients VIP corresponen a tot el servei d'hospitalitat que el club posa a disposició d'aquest tipus de públic.



Cap temor a una demanda

El directiu barcelonista va assegurar que no tem «en absolut» que l'entitat s'enfronti a una demanda col·lectiva de socis per aquesta pràctica que «en cap cas» considera fraudulenta. A més, va dir que entén que liquidar la part proporcional de les entrades VIP als socis que cedeixen els seus seients sense saber que són per aquesta pràctica xocaria amb la pròpia normativa del Seient Lliure.

La regulació del club diu que, a l'hora d'alliberar les seves localitats, els socis no podran recuperar més del 95 % del preu dels seus abonaments. «Amb una vegada que li liquidéssim el 50 % d'una entrada d'aquestes característiques ja superarien el límit permès», va indicar Cardoner.



Modificació de la normativa

Cal recordar que el FC Barcelona va modificar el sistema d'alliberament de localitats del Seient Lliure a principi d'aquest any. Actualment, el club es queda amb el 50 % del que genera la venda de les entrades alliberades pels seus socis i l'altre 50 %, descomptat el 21% d'IVA i el 10% de despeses de gestió, el reparteix entre els seus abonats que han dut a terme aquesta acció.